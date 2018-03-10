В Самаре предотвращена попытка хищения алкоголя из магазина

В Красноглинском районе областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж".
Согласно его материалам, 44-летний житель Самары подозревается в покушении на открытое хищение товара из продуктового магазина. Преступление произошло в торговой точке, расположенной в пос. Прибрежном.
Добычей подозреваемого могла стать бутылка крепкого алкогольного напитка. Однако противоправное деяние было вовремя предотвращено и предполагаемому злоумышленнику не удалось уйти с похищенным. Задержали мужчину бдительные работники торговой точки, после чего сообщили о случившемся в полицию.
В итоге на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая в ходе работы провела осмотр помещения, опросила персонал и посетителей магазина. Собранные материалы впоследствии были приобщены к материалам дела.
В настоящее время известно, что подозреваемый — житель Самары 1973 года рождения, нигде не работает и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение грабежа.
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Общество с ограниченной ответственностью "Ангиостим" Принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 08.12.2017 № 4389. Опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 13.12.2017 № 49 – 08.12.2017 ИНН2543063663КПП254301001ОГРН1152543002699 Дата образования: 13 февраля 2015
Я тоже пострадала от этой "Александрии"("Голда"). Хотела бы быть в числе потерпевших. Куда можно обратиться?
Неужели все кони и коровы пошли под нож, а простые работяги остались без работы? Что можно сделать, чтобы спасти ситуацию?
Один из самых порядочных и нормальных директоров,который держал завод на своих плечах за счёт своего здоровья.В 90-е сам лично околачивал пороги чиновников и добивался рефинансирования налогов и взносов лишь бы только завод под нож не пустить. А сегодня видно кто-то глаз положил на завод и решили прихватизировать! Прислали комиссию из Роскосмоса, и эти начали его "мочить".Очень жаль и обидно, что таких людей уничтожают и унижают!
Можно подумать, что "бабки" если их найдут лично Вам отдадут. А завод в отличие от других еще почти при коммунизме жил при Кирилине, а вот теперь Москва будет рулить и начнется массовое сокращение и у кого то вообще зарплаты и копеечной не будет, вперед на биржу или где много платят там же вас ждут. Москвичам же деньги больше нужны, а Самарское быдло и так обойдется.А ракеты падают ни так уж и часто. Скоро вообще и падать и летать не будут, последний завод в частные руки как и все отдадут и до здравствует капитализм. Если у нас на заводе и поликлиника и свой санаторий и детский лагерь, а теперь Москва уже давно решила всю соц. сферу УБРАТЬ, но только никак не получалось, а сейчас обезглавили завод и все легко пойдет. А человека оболгать проще простого, который отстаивал завод и вытащил его в 90-е.