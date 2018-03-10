В Сызранском районе произошел крупный пожар на частном подворье

В субботу, 10 марта, в 10:53 в с. Печерское Сызранского района на ул. Крестьянской произошел пожар. Горел частный дом и надворные постройки на площади 120 кв.м.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 10 человек личного состава и трех единиц техники.

Пожар ликвидирован в 11:39. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает областное МЧС.