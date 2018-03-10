Отпечаток пальца руки помог установить личность подозреваемого в краже телефона в Безенчуке

В полицию Безенчукского района поступило сообщение от 34-летней местной жительницы, которая рассказала о том, что у нее похитили сотовый телефон. Сумма ущерба составила 5 тыс. руб., сообщает облГлавк.
С целью сбора первичной информации, по указанному в сообщении адресу, выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции подробно опросили потерпевшую, установили марку и модель похищенного гаджета, возможное время совершения хищения, провели осмотр места происшествия.
Из собранных полицейскими материалов следует, что в момент происшествия женщина находилась на рабочем месте в одном из магазинов пос. Безенчук. По версии полицейских, увидев на прилавке телефон, подозреваемый дождался момента, когда продавец отвлечется на других покупателей, взял гаджет, после чего ушел в неизвестном направлении. Потерпевшая только через несколько часов обнаружила пропажу, после чего заявила о случившемся в полицию.
При тщательном осмотре места происшествия эксперт-криминалист обнаружила на прилавке отпечаток пальца руки. Оставленный след оказался пригодным для дальнейшей экспертизы по установлению личности подозреваемого в свершении кражи.
По факту хищения сотового телефона отделом дознания было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". С целью установления личности предполагаемого преступника отпечаток пальца был загружен в автоматизированную дактилоскопическую информационную систему. Для идентификации личности по следу одиночного пальца руки системой обрабатываются сотни разделов имеющихся в базе дактилокарт, что позволило установить личность предполагаемого злоумышленника — 29-летнего жителя Кинеля.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий, подозреваемый был задержан, в содеянном признался и раскаялся. С его слов, телефон похитил для собственного использования. Стражи правопорядка изъяли мобильное устройство и вернули законной владелице.
По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Сотрудники полиции продолжают проведение оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправного деяния.
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Общество с ограниченной ответственностью "Ангиостим" Принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 08.12.2017 № 4389. Опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 13.12.2017 № 49 – 08.12.2017 ИНН2543063663КПП254301001ОГРН1152543002699 Дата образования: 13 февраля 2015
Я тоже пострадала от этой "Александрии"("Голда"). Хотела бы быть в числе потерпевших. Куда можно обратиться?
Неужели все кони и коровы пошли под нож, а простые работяги остались без работы? Что можно сделать, чтобы спасти ситуацию?
Один из самых порядочных и нормальных директоров,который держал завод на своих плечах за счёт своего здоровья.В 90-е сам лично околачивал пороги чиновников и добивался рефинансирования налогов и взносов лишь бы только завод под нож не пустить. А сегодня видно кто-то глаз положил на завод и решили прихватизировать! Прислали комиссию из Роскосмоса, и эти начали его "мочить".Очень жаль и обидно, что таких людей уничтожают и унижают!
Можно подумать, что "бабки" если их найдут лично Вам отдадут. А завод в отличие от других еще почти при коммунизме жил при Кирилине, а вот теперь Москва будет рулить и начнется массовое сокращение и у кого то вообще зарплаты и копеечной не будет, вперед на биржу или где много платят там же вас ждут. Москвичам же деньги больше нужны, а Самарское быдло и так обойдется.А ракеты падают ни так уж и часто. Скоро вообще и падать и летать не будут, последний завод в частные руки как и все отдадут и до здравствует капитализм. Если у нас на заводе и поликлиника и свой санаторий и детский лагерь, а теперь Москва уже давно решила всю соц. сферу УБРАТЬ, но только никак не получалось, а сейчас обезглавили завод и все легко пойдет. А человека оболгать проще простого, который отстаивал завод и вытащил его в 90-е.