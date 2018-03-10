Отпечаток пальца руки помог установить личность подозреваемого в краже телефона в Безенчуке

В полицию Безенчукского района поступило сообщение от 34-летней местной жительницы, которая рассказала о том, что у нее похитили сотовый телефон. Сумма ущерба составила 5 тыс. руб., сообщает облГлавк.

С целью сбора первичной информации, по указанному в сообщении адресу, выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции подробно опросили потерпевшую, установили марку и модель похищенного гаджета, возможное время совершения хищения, провели осмотр места происшествия.

Из собранных полицейскими материалов следует, что в момент происшествия женщина находилась на рабочем месте в одном из магазинов пос. Безенчук. По версии полицейских, увидев на прилавке телефон, подозреваемый дождался момента, когда продавец отвлечется на других покупателей, взял гаджет, после чего ушел в неизвестном направлении. Потерпевшая только через несколько часов обнаружила пропажу, после чего заявила о случившемся в полицию.

При тщательном осмотре места происшествия эксперт-криминалист обнаружила на прилавке отпечаток пальца руки. Оставленный след оказался пригодным для дальнейшей экспертизы по установлению личности подозреваемого в свершении кражи.

По факту хищения сотового телефона отделом дознания было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". С целью установления личности предполагаемого преступника отпечаток пальца был загружен в автоматизированную дактилоскопическую информационную систему. Для идентификации личности по следу одиночного пальца руки системой обрабатываются сотни разделов имеющихся в базе дактилокарт, что позволило установить личность предполагаемого злоумышленника — 29-летнего жителя Кинеля.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, подозреваемый был задержан, в содеянном признался и раскаялся. С его слов, телефон похитил для собственного использования. Стражи правопорядка изъяли мобильное устройство и вернули законной владелице.

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Сотрудники полиции продолжают проведение оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправного деяния.