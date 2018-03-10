На Вилоновском спуске в Самаре под лед провалилась лошадь

В субботу, 10 марта, около 14:30 на Вилоновском спуске в полынью на р. Волге провалилась лошадь.
Как сообщают очевидцы, мужчина на санях, запряженными двумя лошадьми, двигался вдоль левого берега. Под тяжестью взрослого животного лед не выдержал.
На место происшествия с Центральной спасательной станции на СВП "Гепард" выдвинулась дежурная смена спасателей. Водолазы группы ПСС СО с помощью строп обвязали тонущую лошадь, после чего она была вызволена и поднята на поверхность силами спасателей и очевидцев. Животное не пострадало.
В 15:02 спасательная операция была завершена, лошадь передана хозяину, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.
Последние комментарии
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?