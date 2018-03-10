На Вилоновском спуске в Самаре под лед провалилась лошадь

В субботу, 10 марта, около 14:30 на Вилоновском спуске в полынью на р. Волге провалилась лошадь.

Как сообщают очевидцы, мужчина на санях, запряженными двумя лошадьми, двигался вдоль левого берега. Под тяжестью взрослого животного лед не выдержал.

На место происшествия с Центральной спасательной станции на СВП "Гепард" выдвинулась дежурная смена спасателей. Водолазы группы ПСС СО с помощью строп обвязали тонущую лошадь, после чего она была вызволена и поднята на поверхность силами спасателей и очевидцев. Животное не пострадало.

В 15:02 спасательная операция была завершена, лошадь передана хозяину, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.