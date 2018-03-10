Дмитрий Азаров отказался комментировать ситуацию с Михаилом Ефремовым

Глава Самарской области Дмитрий Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва" отказался комментировать ситуацию с Михаилом Ефремовым.

"Зачем мне это комментировать? Ну что я буду каждого грубияна комментировать? - сказал Дмитрий Азаров. - Разберутся здесь люди. Есть, кому заниматься. Министр культуры есть, я знаю, что у него уже есть обращения и жалобы граждан. Он занимается этим".

Напомним, 7 марта на спектакле "Не становись чужим" Московского театра "Современник" на сцене Самарского театра оперы и балеты артист Михаил Ефремов выглядел пьяным, путал текст и матерился в зал.

Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов написал в своем Facebook, что считает поведение Ефремова безобразным.