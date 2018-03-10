Гандбольная "Лада" выбыла из Кубка ЕГФ

В ответном матче четвертьфинала Кубка ЕГФ в Тольятти "Лада" проиграла клубу "Крайова" из одноименного румынского города со счетом 23:26 (8:14) и выбыла из дальнейшей еврокубковой борьбы.
В ответном матче четвертьфинала Кубка ЕГФ в Тольятти "Лада" проиграла клубу "Крайова" из одноименного румынского города со счетом 23:26 (8:14) и выбыла из дальнейшей еврокубковой борьбы.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
"Лада": Лагина, Уткина; Какмоля — 3, Михайличенко — 1/1, Дмитриева — 4 (2 мин.), Ведёхина — 3/2 (2 мин.), Санникова, Щербак, Носикова — 3, Новоселова — 4, Гафонова, Снопова — 3, Тарасова — 2.
"Крайова": Думанска, Станчу; Рэдой — 1, Трифунович, Шелару, Прикопи — 2, Цику — 3, Попеску, Николич — 3, Ардян-Элисей — 9/5, Тудор (2 мин.), Кликовац — 1 (2 мин.), Визитиу — 1, Флоряну — 6 (2 мин.).
Изменения в счете (каждые 5 мин.): 1:1, 4:3, 4:7, 6:8, 8:11, 8:14, 12:16, 15:18, 19:20, 21:24, 21:25, 23:26.