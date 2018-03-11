В Самаре сотрудники Росгвардии выявили факт подделки документов

На ул. Фрунзе в Самаре сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, который попытался скрыться при виде патрульного автомобиля. Стражи правопорядка решили выяснить причину такой нетипичной реакции пешехода и остановили его.

В ходе проверки документов сотрудники вневедомственной охраны установили, что 28-летний мужчина является гражданином одной из соседних республик. При этом предъявленная им отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина имела явные признаки подделки. Сотрудники вневедомственной охраны передали правонарушителя своим коллегам из органов внутренних дел.

По итогам последовавшего разбирательства в полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков", сообщает пресс-служба Росгвардии.