Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина в матче второго круга на турнире в Индиан-Уэллсе встречалась с чешкой Катержиной Синяковой и одержала победу после отказа соперницы продолжать встречу при счете 6:2, 5:2 в пользу Касаткиной, пишет championat.com.

Матч продолжался 1 час 15 минут. Касаткина, занимающая 19-е место в рейтинге WTA, реализовала 6 брейк-пойнтов из 9, отдав на своей подаче 2 гейма.

Эта победа стала второй для нашей теннисистки в противостоянии с чешкой. Единственный предыдущий матч между Касаткиной и Синяковой состоялся во втором круге "ВТБ Кубка Кремля" — 2017, где Дарья выиграла в двух сетах — 6:2, 6:3.

В третьем круге Касаткина сыграет с победительницей пары Слоан Стивенс (США, 13) — Виктория Азаренко (Беларусь, WC).