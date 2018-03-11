Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина в матче второго круга на турнире в Индиан-Уэллсе встречалась с чешкой Катержиной Синяковой и одержала победу после отказа соперницы продолжать встречу при счете 6:2, 5:2 в пользу Касаткиной, пишет championat.com.
Матч продолжался 1 час 15 минут. Касаткина, занимающая 19-е место в рейтинге WTA, реализовала 6 брейк-пойнтов из 9, отдав на своей подаче 2 гейма.
Эта победа стала второй для нашей теннисистки в противостоянии с чешкой. Единственный предыдущий матч между Касаткиной и Синяковой состоялся во втором круге "ВТБ Кубка Кремля" — 2017, где Дарья выиграла в двух сетах — 6:2, 6:3.
В третьем круге Касаткина сыграет с победительницей пары Слоан Стивенс (США, 13) — Виктория Азаренко (Беларусь, WC).
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.