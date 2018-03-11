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Волейбольная "Нова" проиграла "Зениту-Казань" - 1:3

КАЗАНЬ. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 10 марта, ВК "Нова" встречался в ВК "Зенит-Казань".

У "Новы" в стартовом составе вышли Жлоба, Скримов, Съемщиков, Шкулявичус, Воронков, Бусел и либеро Макаренко, Петрушов. "Зенит", в отличие от предыдущей встречи с волжанами, в рамках регулярного чемпионата, начал матч основной шестеркой — Вольвич, Бутько, Андерсон, Самоленко, Михайлов, Леон и либеро Вербов, Кротков.

Не смотря на существенную разницу в статусе команд, "Нова" начала поединок без лишнего стеснения. Благодаря надежным защитным действиям и удачной игре Шкулявичуса, волжане в начале партии не испытывали проблем со съемом — 8:7. А когда полетела еще и подача наша команда стала полноценным лидером — 16:12. Сумела "Нова" сохранить преимущество и ближе к концу сета — 20:16. А вот завершить партию на мажорной ноте у гостей не получилось. "Зенит" бросился спасать положение. На подачах Андерсона хозяева отрыв сократили — 19:20. Брянскому потребовалось два тайм-аута, чтобы вернуть игру в равное русло — 24:24. На "балансе" Шкулявичус раз за разом давал шансы "Нове" вытянуть партию в свою сторону, но эйс Михайлова эти надежды перечеркнул — 28:30.

А вот в дебюте второй партии "Зенит" уже не стал отдавать инициативу в руки "Новы" — 8:5. Впрочем, самарцы, переждав всплеск от Михайлова, вернули себе уверенность на подачах Скримова — 9:9. Ко второму техническому перерыву "Зенит" имел минимальное преимущество — 16:15. Два эйса Жлобы и вместо Вербова Алекно выпускает Кроткова — 16:18.

Затем эстафету на подачах подхватил вновь Скримов и "Нова" увеличила отрыв еще на два мяча — 21:17. При счете 21:19 встречу пришлось остановить из-за технических проблем — сломался карабин, державший сетку. Вынужденная пауза пошла на пользу самарцам. После эйса Шкулявичуса на табло загорелся счет — 24:20. Но и здесь нашим игрокам завершить партию сразу не удалось. Мощная и точная подача Михайлова позволила "Зениту" не только сравнять счет, но и выйти вперед — 25:24. На этот раз "Нова" сет не отдала, два аута Михайлова и результативная скидка Жлобы принесли победу самарцам — 28:26.

В начале третьей партии хозяева площадки вновь сыграли первым номером — 8:5. На подачах Андерсона "Зенит" отрыв увеличил — 13:7. "Нова" продолжила борьбу и ко второму техническому перерыву преимущество казанцев не на много, но сократила — 12:16. А вот против подач Леона аргументов у самарцев не нашлось — 12:19. "Зенит" уверено довел сет до победы — 25:18.

Четвертая партия прошла уже при превосходстве "Зенита". Команда обрела уверенность и вела партию с первых мячей — 8:5, 16:10. "Нова" временами показывая на площадке высокий класс, противостоять фавориту на протяжении всего сета не смогла. Казанцы уверено довели партию до победы — 25:14, выиграв и первый четвертьфинальный матч — 3:1. Ответная встреча состоится в Самаре 16 марта.

 

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