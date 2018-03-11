Житель Красноярского района после ссоры с матерью украл у нее телевизор

В полицию Красноярского района обратилась 60-летняя женщина, которая рассказала о конфликте с сыном. Сотрудники полиции по поступившему заявлению провели проверку, в рамках которой опросили потерпевшую, ее сына, соседей по дому, осмотрели место происшествия в квартире жилого дома, собрали характеризующий материал по личности подозреваемого.

В ходе оперативно-разыскных действий, безработный и неоднократно ранее судимый 29-летний мужчина сознался в открытом хищении телевизора у матери. При этом, по его словам, похищенное он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. В содеянном раскаялся.

По материалам, собранным полицейскими, дознавателем вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ "Разбой". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Сотрудники полиции продолжают проведение оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправного деяния, сообщает облГлавк.