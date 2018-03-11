Житель Красноярского района после ссоры с матерью украл у нее телевизор

В полицию Красноярского района обратилась 60-летняя женщина, которая рассказала о конфликте с сыном. Сотрудники полиции по поступившему заявлению провели проверку, в рамках которой опросили потерпевшую, ее сына, соседей по дому, осмотрели место происшествия в квартире жилого дома, собрали характеризующий материал по личности подозреваемого.
В ходе оперативно-разыскных действий, безработный и неоднократно ранее судимый 29-летний мужчина сознался в открытом хищении телевизора у матери. При этом, по его словам, похищенное он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. В содеянном раскаялся.
По материалам, собранным полицейскими, дознавателем вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ "Разбой". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
Сотрудники полиции продолжают проведение оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправного деяния, сообщает облГлавк.
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Общество с ограниченной ответственностью "Ангиостим" Принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 08.12.2017 № 4389. Опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 13.12.2017 № 49 – 08.12.2017 ИНН2543063663КПП254301001ОГРН1152543002699 Дата образования: 13 февраля 2015
Я тоже пострадала от этой "Александрии"("Голда"). Хотела бы быть в числе потерпевших. Куда можно обратиться?
Неужели все кони и коровы пошли под нож, а простые работяги остались без работы? Что можно сделать, чтобы спасти ситуацию?
Один из самых порядочных и нормальных директоров,который держал завод на своих плечах за счёт своего здоровья.В 90-е сам лично околачивал пороги чиновников и добивался рефинансирования налогов и взносов лишь бы только завод под нож не пустить. А сегодня видно кто-то глаз положил на завод и решили прихватизировать! Прислали комиссию из Роскосмоса, и эти начали его "мочить".Очень жаль и обидно, что таких людей уничтожают и унижают!
Можно подумать, что "бабки" если их найдут лично Вам отдадут. А завод в отличие от других еще почти при коммунизме жил при Кирилине, а вот теперь Москва будет рулить и начнется массовое сокращение и у кого то вообще зарплаты и копеечной не будет, вперед на биржу или где много платят там же вас ждут. Москвичам же деньги больше нужны, а Самарское быдло и так обойдется.А ракеты падают ни так уж и часто. Скоро вообще и падать и летать не будут, последний завод в частные руки как и все отдадут и до здравствует капитализм. Если у нас на заводе и поликлиника и свой санаторий и детский лагерь, а теперь Москва уже давно решила всю соц. сферу УБРАТЬ, но только никак не получалось, а сейчас обезглавили завод и все легко пойдет. А человека оболгать проще простого, который отстаивал завод и вытащил его в 90-е.