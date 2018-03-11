В Сызрани из-за сломавшихся барьеров на жд-переезде на час было ограничено движение транспорта

В субботу, 10 марта, в Сызрани более часа был закрыт железнодорожный переезд рядом с пересечением улиц Жуковского и Мира в районе РМЗ, пишет syzran-small.ru.

Предположительно, ограничение движение произошло в связи с поломкой подъемного механизма выдвижных металлических барьеров. Из-за этого с 15 до 17 часов проезд на данном участке дороги был перекрыт, образовалась внушительная автомобильная пробка. Водителям приходилось разворачиваться и делать почти шестикилометровый крюк, чтобы проехать в сторону саратовского выезда из города по ул. Мира.