В Сызрани из-за сломавшихся барьеров на жд-переезде на час было ограничено движение транспорта

В субботу, 10 марта, в Сызрани более часа был закрыт железнодорожный переезд рядом с пересечением улиц Жуковского и Мира в районе РМЗ, пишет syzran-small.ru.
Предположительно, ограничение движение произошло в связи с поломкой подъемного механизма выдвижных металлических барьеров. Из-за этого с 15 до 17 часов проезд на данном участке дороги был перекрыт, образовалась внушительная автомобильная пробка. Водителям приходилось разворачиваться и делать почти шестикилометровый крюк, чтобы проехать в сторону саратовского выезда из города по ул. Мира.
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Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
А где у нас "установленные" места,на так называемых рынках,что ли? Там давно всё заполонили перепродажной продукцией,не рынок,а такой же магазин.Чтобы продать 4-5 кг.рыбы,за место нужно отдать столько,сколько эта рыба стоит,ни один частник ни молока ни мяса ,ни рыбы продать там не может. Для того,чтобы увеличить наказание на торговлю в не установленных местах,простите,ума много не надо,а вот посмотреть на проблему в целом,что-то никак...