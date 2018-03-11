В Безечуке женщина осколком стакана порезала супруга за то, что он закурил дома

В полицию Безенчукского района поступило сообщение от местного жителя о том, что он получил телесные повреждения.
Сотрудники полиции выехали на место происшествия, опросили пострадавшего. Полицейскими установлено, что мужчина со своей женой распивали спиртные напитки у себя дома в пос. Безенчук. По предварительным данным, в ходе употребления спиртного между супругами возникла ссора на почве того, что мужчина закурил дома, после чего ему со стороны женщины было сделано замечание.
Предположительно, в ответ на упрек в свой адрес он схватил со стола стакан и кинул его на пол. В продолжение неутихающего конфликта подозреваемая взяла один из осколков бокала и нанесла своему мужу телесные повреждения в область головы, после чего потерпевший обратился в полицию.
Полицейские на месте происшествия задержали злоумышленницу — ранее не судимую 32-летнюю местную жительницу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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Общество с ограниченной ответственностью "Ангиостим" Принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 08.12.2017 № 4389. Опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 13.12.2017 № 49 – 08.12.2017 ИНН2543063663КПП254301001ОГРН1152543002699 Дата образования: 13 февраля 2015
Я тоже пострадала от этой "Александрии"("Голда"). Хотела бы быть в числе потерпевших. Куда можно обратиться?
Неужели все кони и коровы пошли под нож, а простые работяги остались без работы? Что можно сделать, чтобы спасти ситуацию?
Один из самых порядочных и нормальных директоров,который держал завод на своих плечах за счёт своего здоровья.В 90-е сам лично околачивал пороги чиновников и добивался рефинансирования налогов и взносов лишь бы только завод под нож не пустить. А сегодня видно кто-то глаз положил на завод и решили прихватизировать! Прислали комиссию из Роскосмоса, и эти начали его "мочить".Очень жаль и обидно, что таких людей уничтожают и унижают!
Можно подумать, что "бабки" если их найдут лично Вам отдадут. А завод в отличие от других еще почти при коммунизме жил при Кирилине, а вот теперь Москва будет рулить и начнется массовое сокращение и у кого то вообще зарплаты и копеечной не будет, вперед на биржу или где много платят там же вас ждут. Москвичам же деньги больше нужны, а Самарское быдло и так обойдется.А ракеты падают ни так уж и часто. Скоро вообще и падать и летать не будут, последний завод в частные руки как и все отдадут и до здравствует капитализм. Если у нас на заводе и поликлиника и свой санаторий и детский лагерь, а теперь Москва уже давно решила всю соц. сферу УБРАТЬ, но только никак не получалось, а сейчас обезглавили завод и все легко пойдет. А человека оболгать проще простого, который отстаивал завод и вытащил его в 90-е.