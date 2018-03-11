В Безечуке женщина осколком стакана порезала супруга за то, что он закурил дома

В полицию Безенчукского района поступило сообщение от местного жителя о том, что он получил телесные повреждения.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия, опросили пострадавшего. Полицейскими установлено, что мужчина со своей женой распивали спиртные напитки у себя дома в пос. Безенчук. По предварительным данным, в ходе употребления спиртного между супругами возникла ссора на почве того, что мужчина закурил дома, после чего ему со стороны женщины было сделано замечание.

Предположительно, в ответ на упрек в свой адрес он схватил со стола стакан и кинул его на пол. В продолжение неутихающего конфликта подозреваемая взяла один из осколков бокала и нанесла своему мужу телесные повреждения в область головы, после чего потерпевший обратился в полицию.

Полицейские на месте происшествия задержали злоумышленницу — ранее не судимую 32-летнюю местную жительницу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", сообщает ГУ МВД по Самарской области.