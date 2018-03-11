Полицейские задержали подозреваемых в краже продуктов из магазина в Безенчуке

В дежурную часть ОМВД России по Безенчускому району поступило сообщение об ограблении, совершенном в одном из магазинов на ул. Мамистова пос. Безенчук.

По указанному адресу выехали полицейские. Осмотрев место происшествия и опросив сотрудников торговой точки, правоохранители выяснили, что злоумышленники взяли с витрины алкогольную продукцию, продукты питания, которые складывали в корзины и под верхнюю одежду.

По словам работников магазина, затем один из мужчин прошел мимо кассы и направился к выходу. Заметив странное поведение посетителя, продавец попыталась остановить мужчину, на что в ответ подозреваемый оказал сопротивление: толкнул женщину и ударил ее по руке.

На помощь коллеге выбежали еще два сотрудника торговой точки, совместными силами товар был возвращен в магазин, но задержать злоумышленника не удалось — он скрылся.

Второй подозреваемый наблюдал за происходящим в торговом зале и ждал, когда сотрудники магазина отойдут от выхода. Воспользовавшись моментом, когда его никто не видел, он выбежал с продуктовой корзиной. Вслед за ним последовало двое работников магазина, в результате чего злоумышленник был остановлен около торговой точки, украденный товар мужчина бросил и скрылся. Сотрудниками полиции с помощью видеонаблюдения, установленного в магазине, были установлены приметы подозреваемых.

По горячим следам, недалеко от торговой точки, сотрудники отдела уголовного розыска задержали злоумышленников, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Ими оказались местные жители: 29-летний мужчина, ранее судимый за грабеж, и 22-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление и за оскорбление представителя власти. Подозреваемые признались в содеянном.

В настоящее время в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "А, Г" части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж", сообщает облГлавк.