Полицейские задержали подозреваемых в краже продуктов из магазина в Безенчуке

В дежурную часть ОМВД России по Безенчускому району поступило сообщение об ограблении, совершенном в одном из магазинов на ул. Мамистова пос. Безенчук.
По указанному адресу выехали полицейские. Осмотрев место происшествия и опросив сотрудников торговой точки, правоохранители выяснили, что злоумышленники взяли с витрины алкогольную продукцию, продукты питания, которые складывали в корзины и под верхнюю одежду.
По словам работников магазина, затем один из мужчин прошел мимо кассы и направился к выходу. Заметив странное поведение посетителя, продавец попыталась остановить мужчину, на что в ответ подозреваемый оказал сопротивление: толкнул женщину и ударил ее по руке.
На помощь коллеге выбежали еще два сотрудника торговой точки, совместными силами товар был возвращен в магазин, но задержать злоумышленника не удалось — он скрылся.
Второй подозреваемый наблюдал за происходящим в торговом зале и ждал, когда сотрудники магазина отойдут от выхода. Воспользовавшись моментом, когда его никто не видел, он выбежал с продуктовой корзиной. Вслед за ним последовало двое работников магазина, в результате чего злоумышленник был остановлен около торговой точки, украденный товар мужчина бросил и скрылся. Сотрудниками полиции с помощью видеонаблюдения, установленного в магазине, были установлены приметы подозреваемых.
По горячим следам, недалеко от торговой точки, сотрудники отдела уголовного розыска задержали злоумышленников, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Ими оказались местные жители: 29-летний мужчина, ранее судимый за грабеж, и 22-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление и за оскорбление представителя власти. Подозреваемые признались в содеянном.
В настоящее время в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "А, Г" части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж", сообщает облГлавк.
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Общество с ограниченной ответственностью "Ангиостим" Принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 08.12.2017 № 4389. Опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 13.12.2017 № 49 – 08.12.2017 ИНН2543063663КПП254301001ОГРН1152543002699 Дата образования: 13 февраля 2015
Я тоже пострадала от этой "Александрии"("Голда"). Хотела бы быть в числе потерпевших. Куда можно обратиться?
Неужели все кони и коровы пошли под нож, а простые работяги остались без работы? Что можно сделать, чтобы спасти ситуацию?
Один из самых порядочных и нормальных директоров,который держал завод на своих плечах за счёт своего здоровья.В 90-е сам лично околачивал пороги чиновников и добивался рефинансирования налогов и взносов лишь бы только завод под нож не пустить. А сегодня видно кто-то глаз положил на завод и решили прихватизировать! Прислали комиссию из Роскосмоса, и эти начали его "мочить".Очень жаль и обидно, что таких людей уничтожают и унижают!
Можно подумать, что "бабки" если их найдут лично Вам отдадут. А завод в отличие от других еще почти при коммунизме жил при Кирилине, а вот теперь Москва будет рулить и начнется массовое сокращение и у кого то вообще зарплаты и копеечной не будет, вперед на биржу или где много платят там же вас ждут. Москвичам же деньги больше нужны, а Самарское быдло и так обойдется.А ракеты падают ни так уж и часто. Скоро вообще и падать и летать не будут, последний завод в частные руки как и все отдадут и до здравствует капитализм. Если у нас на заводе и поликлиника и свой санаторий и детский лагерь, а теперь Москва уже давно решила всю соц. сферу УБРАТЬ, но только никак не получалось, а сейчас обезглавили завод и все легко пойдет. А человека оболгать проще простого, который отстаивал завод и вытащил его в 90-е.