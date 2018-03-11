В п. Спутник в частном доме горели надворные постройки

В воскресенье, 11 марта, в 16:58 в Волжском районе в п. Спутник на ул. Центральной горели надворные постройки на площади 25 кв. м.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе девяти человек личного состава и двух единиц техники.

Возгорание ликвидировано в 17:26. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.