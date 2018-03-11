Матч "Сибирь" - "Крылья Советов" рассудит Иван Сиденков

Назначены арбитры на матчи 28 тур ФОНБЕТ-Первенства России.

Игру "Сибирь" - "Крылья Советов", которая состоится в субботу, 17 марта в 14:00, будет обслуживать следующая бригада арбитров: главный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); помощники — москвич Ринат Деушев и Дмитрий Серебряков из Московской области.

Иван Сиденков с обслуживал только один матч с участием самарской команды - "Крылья Советов" -— "Химки" - 2:0.