Матч "Сибирь" - "Крылья Советов" рассудит Иван Сиденков

Назначены арбитры на матчи 28 тур ФОНБЕТ-Первенства России.
Игру "Сибирь" - "Крылья Советов", которая состоится в субботу, 17 марта в 14:00, будет обслуживать следующая бригада арбитров: главный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); помощники — москвич Ринат Деушев и Дмитрий Серебряков из Московской области.
Иван Сиденков с обслуживал только один матч с участием самарской команды - "Крылья Советов" -— "Химки" - 2:0.
Последние комментарии
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
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