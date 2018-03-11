16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов - 2" уступили норвежскому клубу "Мадла" - 1:2 Трехлетний болельщик из Тольятти получил подарок от футболистов сборной России "Крылья Советов-2" одержали первую победу на турецком сборе Эксперты FIFA и оргкомитета "Россия-2018" посетят "Самара Арену" Матч "Крыльев Советов" с "Оренбургом" рассудит Сергей Иванов

Футбол Спорт

Матч "Сибирь" - "Крылья Советов" рассудит Иван Сиденков

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 265
Версия для печати

Назначены арбитры на матчи 28 тур ФОНБЕТ-Первенства России.

Игру "Сибирь" - "Крылья Советов", которая состоится в субботу, 17 марта в 14:00, будет обслуживать следующая бригада арбитров: главный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); помощники — москвич Ринат Деушев и Дмитрий Серебряков из Московской области.

Иван Сиденков с обслуживал только один матч с участием самарской команды - "Крылья Советов" -— "Химки" - 2:0.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:42 Полузащитник Владислав Кулик стал игроком "Крыльев Советов"

Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:41 "Крылья Советов" тренируются перед матчем с "Ригой"

А каким боком шпроты к российской ФНЛ?

Александр Иванов 30 декабря 2017 16:15 Самарскому болельщику, избитому сотрудниками Росгвардии, отказали в возбуждении уголовного дела

Самара с нетерпением ждёт оренбургских болельщиков на ответном матче.

Александр Иванов 30 декабря 2017 16:12 "Крылья Советов" подписали форварда Александра Соболева

Вот-реальное усиление, игрок молодой, забивной, за метр девяносто!

Александр Иванов 13 ноября 2017 18:28 Трое болельщиков "Крыльев", дравшиеся в Оренбурге с полицией, получили реальные сроки

Ждём гостей из Оренбурга!

Фото на сайте

"Крылья Советов" проиграли "Риге" в первом матче Кубка ФНЛ

"Крылья Советов" проиграли "Риге" в первом матче Кубка ФНЛ

Послы чемпионата мира по футболу представили Самару накануне жеребьевки

Послы чемпионата мира по футболу представили Самару накануне жеребьевки

В Москве презентовали Самару как город-организатор ЧМ-2018

В Москве презентовали Самару как город-организатор ЧМ-2018

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1