Пассажир экстренно севшего в Курумоче самолета находился без сознания

Пассажир самолета, вынужденно севшего в аэропорту Самары, находился без сознания, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Напомним, в воскресенье, 11 марта, в 17:33 в аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку самолет рейса 608 сообщением Москва - Бухара, на борту которого стало плохо пассажиру из Узбекистана в возрасте около 45 лет.

По данным прокуратуры, было подозрение, что у мужчины - приступ аппендицита и, возможно, перитонит. Давление крови у него было в пределах 170 на 110.

Заболевшего увезли из аэропорта в самарскую больницу. Воздушное судно вылетело из Курумоча по своему маршруту в 19:15.

Ситуация находилась на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.