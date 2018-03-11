Пассажир экстренно севшего в Курумоче самолета находился без сознания

Пассажир самолета, вынужденно севшего в аэропорту Самары, находился без сознания, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Напомним, в воскресенье, 11 марта, в 17:33 в аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку самолет рейса 608 сообщением Москва - Бухара, на борту которого стало плохо пассажиру из Узбекистана в возрасте около 45 лет.
По данным прокуратуры, было подозрение, что у мужчины - приступ аппендицита и, возможно, перитонит. Давление крови у него было в пределах 170 на 110.
Заболевшего увезли из аэропорта в самарскую больницу. Воздушное судно вылетело из Курумоча по своему маршруту в 19:15.
Ситуация находилась на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.
Последние комментарии
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?