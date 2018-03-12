Тольяттинские водолазы заменили задвижку промышленного водозабора на глубине 21 метр

На водозаборном сооружении "СИБУР Тольятти" были проведены подводно-технические работы по замене запорной арматуры. Модернизация оборудования позволила повысить надежность водоснабжения промышленных предприятий и организаций, расположенных в Северном промузле Центрального района Тольятти.
Как сообщается, водоснабжение предприятия в объеме более 67 млн куб. м в год осуществляется с помощью двух водозаборов, расположенных в Комсомольском районе. Речная вода забирается из Куйбышевского водохранилища и перекачивается с помощью насосов по четырем трубопроводам.
Для повышения надежности водоснабжения на сооружении в начале марта были проведены подводно-технические работы по замене запорной арматуры, расположенной на глубине 21 метра, и ремонту одного из резервных насосов. Старую задвижку массой 7 тонн специалисты предварительно разобрали по частям специальным подводным оборудованием, затем подняли с помощью подвесного грузоподъемного устройства - тельфера и автокрана. Новую запорную арматуру массой 5,5 тонны устанавливали также поэтапно с помощью ручного тельфера.
Работы проводились при температуре воды на водозаборе +3°С с применением подводной резки в условиях недостаточной видимости и контролировались с помощью аудио- и видеосвязи.
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