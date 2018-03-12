Не стало художника Ильи Полякова

На 38-м году жизни 9 марта не стало художника и журналиста Ильи Полякова. Похороны пройдут в понедельник 12 марта, прощание с 11:00 до 12:00 по адресу ул. Фрунзе, дом 87/89, кв. 38.
"Он был настоящим художником - в жизни, в самой повседневной жизни. Актером, художником, человеком-перформансом. Очень одиноким, как многие художники", - написала его подруга Виктория Сушко.
Последние комментарии
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!
ну и кто после пьяного "поздравления всех самаржанок с восьмым марта" пойдет еще раз на спектакль с участием Ефремова?
Загадочно все как то. Нада-надо...а где действия? Виталий специалист, значит надо прислушаться и уже действовать.
Своеобразный был человек, как все представители творческой интеллигенции. Печально.