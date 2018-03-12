Не стало художника Ильи Полякова

На 38-м году жизни 9 марта не стало художника и журналиста Ильи Полякова. Похороны пройдут в понедельник 12 марта, прощание с 11:00 до 12:00 по адресу ул. Фрунзе, дом 87/89, кв. 38.

"Он был настоящим художником - в жизни, в самой повседневной жизни. Актером, художником, человеком-перформансом. Очень одиноким, как многие художники", - написала его подруга Виктория Сушко.