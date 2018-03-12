В Тольятти сгорел автомобиль

В воскресенье, 11 марта, в Тольятти в 18:30 в Центральном районе на ул. Ленина горел автомобиль, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе восьми человек личного состава и двух единиц техники.

Пожар ликвидирован в 18:39. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.