В Сызранском районе 36 огнеборцев ночью тушили крупный пожар на частном подворье

В понедельник, 12 марта, в 00:16 в Сызранском районе в п. Новая Рачейка на ул. Солнечной горел частный дом и надворные постройки на площади 450 кв. м, сообщает областное МЧС.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 36 человек личного состава и 10 единиц техники.

Пожар ликвидирован в 1:50. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.