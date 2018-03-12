Подозреваемый в мошенничестве задержан за попытку подкупить полицейского в Самаре

Ленинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, подозреваемого в покушении на дачу взятки в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ, сообщили в следственном ведомстве.
По версии следствия, 1 марта 2018 г. подозреваемый, находясь в здании отдела полиции Ленинского района ОП №5, передал в качестве взятки должностному лицу — сотруднику полиции часть незаконного денежного вознаграждения в сумме 200 тыс. руб. из общей суммы в 400 тыс. руб., за дачу указаний о не привлечении подозреваемого к уголовной ответственности по уголовному делу, возбужденному в отношении него по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Однако, как сообщают в следствии, свой умысел довести до конца подозреваемый не смог по независящим от него обстоятельствам, так как взятка не была принята сотрудником полиции.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
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Общество с ограниченной ответственностью "Ангиостим" Принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 08.12.2017 № 4389. Опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 13.12.2017 № 49 – 08.12.2017 ИНН2543063663КПП254301001ОГРН1152543002699 Дата образования: 13 февраля 2015
Я тоже пострадала от этой "Александрии"("Голда"). Хотела бы быть в числе потерпевших. Куда можно обратиться?
Неужели все кони и коровы пошли под нож, а простые работяги остались без работы? Что можно сделать, чтобы спасти ситуацию?
Один из самых порядочных и нормальных директоров,который держал завод на своих плечах за счёт своего здоровья.В 90-е сам лично околачивал пороги чиновников и добивался рефинансирования налогов и взносов лишь бы только завод под нож не пустить. А сегодня видно кто-то глаз положил на завод и решили прихватизировать! Прислали комиссию из Роскосмоса, и эти начали его "мочить".Очень жаль и обидно, что таких людей уничтожают и унижают!
Можно подумать, что "бабки" если их найдут лично Вам отдадут. А завод в отличие от других еще почти при коммунизме жил при Кирилине, а вот теперь Москва будет рулить и начнется массовое сокращение и у кого то вообще зарплаты и копеечной не будет, вперед на биржу или где много платят там же вас ждут. Москвичам же деньги больше нужны, а Самарское быдло и так обойдется.А ракеты падают ни так уж и часто. Скоро вообще и падать и летать не будут, последний завод в частные руки как и все отдадут и до здравствует капитализм. Если у нас на заводе и поликлиника и свой санаторий и детский лагерь, а теперь Москва уже давно решила всю соц. сферу УБРАТЬ, но только никак не получалось, а сейчас обезглавили завод и все легко пойдет. А человека оболгать проще простого, который отстаивал завод и вытащил его в 90-е.