Подозреваемый в мошенничестве задержан за попытку подкупить полицейского в Самаре

Ленинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, подозреваемого в покушении на дачу взятки в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ, сообщили в следственном ведомстве.

По версии следствия, 1 марта 2018 г. подозреваемый, находясь в здании отдела полиции Ленинского района ОП №5, передал в качестве взятки должностному лицу — сотруднику полиции часть незаконного денежного вознаграждения в сумме 200 тыс. руб. из общей суммы в 400 тыс. руб., за дачу указаний о не привлечении подозреваемого к уголовной ответственности по уголовному делу, возбужденному в отношении него по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Однако, как сообщают в следствии, свой умысел довести до конца подозреваемый не смог по независящим от него обстоятельствам, так как взятка не была принята сотрудником полиции.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.