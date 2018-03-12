Штаб по защите прав предпринимателей разбирался в причинах снижения притока инвесторов в регион

28 февраля в технопарке "Жигулевская долина" прошло заседание штаба по защите прав предпринимателей координационного совета при депутате Государственной думы РФ Владимире Бокке. Тема заседания "Инвестиционная привлекательность Самарского региона: в чем причина и что делать?"

Постановка проблемы не случайна: в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов (по показателям внедрения целевой модели ведения бизнеса) Самарская область оказалась на 81 месте из 85 субъектов Российской Федерации. Несмотря на внедрение проекта ТОР и меры государственной поддержки, продолжается отток предпринимателей в другие регионы. Сообщество защитников бизнеса пыталось найти причины ситуации и предложило свои пути решения проблемы.

В ходе заседания были названы факторы, тормозящие приток инвесторов: высокая кадастровая стоимость земли, повышенная налоговая нагрузка, сложная процедура присоединения к энергоресурсам, жесткий диктат со стороны контролирующих органов. К сожалению, ответы профильных министерств и ведомств Самарской области на резолюцию круглого стола юридического форума (от 31 октября 2017 года) не содержали деталей о проведенной работе и предпосылок к признанию проблем с инвестиционным климатом в регионе. Разрешение земельных и градостроительных проблем является, по мнению участников штаба, главным залогом успешных инвестиций.

Адвокат палаты адвокатов Самарской области Людмила Сенилова представила сравнительный анализ налоговых показателей (налог на имущество, земельный налог, транспортный налог), установленных правительством Самарской области и субъектами ПФО. Выяснено, что ряд налоговых льгот для бизнеса сегодня не применяется в регионе по разным причинам. Количество объектов недвижимого имущества в Самарской области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, сегодня выше, чем в Московской области. В 2018 году в перечень областного министерства имущественных и земельных отношений включено уже 34 378 зданий и строений. Нет четких критериев по оценке самих объектов и их подробной классификации. Александр Шпис, представляющий рынок независимых оценщиков, рассказал о массовых обращениях предпринимателей и о практике по снижению кадастровой стоимости до 57% от начисленной налоговиками. "Значительная часть городского бюджета формируется через поступление налогов на недвижимость и землю. Критерии оценки кадастровой стоимости были составлены нижегородской компанией, выигравшей тендер пять лет назад, и они явно завышены. Город же при этом остается с выпадающими доходами", - подчеркнул Анатолий Волошин.

Директор ГК "CINTE" Алексей Чабан выступил с предложением по критериям реформирования налоговых ставок для отправки в правительство Самарской области: "До 2020 года включительно зафиксировать на минимальной процентной ставке налог на имущество, снизить налог на кадастровую стоимость до нуля, как это сделали в Татарстане, например. В этом случае предприниматель не будет регистрироваться в других регионах, где отношение к нему более лояльное".

За время работы штаба по защите прав предпринимателей были обращения по решениям ФНС, связанным с доначислением налога на прибыль и НДС на основании проверок контрагентов - участников сделки. Арбитражный управляющий Андрей Катышев отметил: "Поиск обстоятельств необоснованной налоговой выгоды может в конечном итоге привести к закрытию бизнеса. Мы не объявляем войну надзорным органам, мы говорим об изменении методологии работы с налогоплательщиками".

К обсуждению актуальных вопросов были привлечены такие региональные структуры, как управление Росреестра, министерство земельно-имущественных отношений, минэкономразвития, министерство строительства, министерство сельского хозяйства, управление ЖКХ и энергетики, управление ФАС, управление ФНС. Не все организации оказались готовы к диалогу. Позицию областного правительства в обсуждении отстаивали руководитель управления областного минфина Сергей Киселев, руководитель департамента министерства земельно-имущественных отношений Сергей Усенко и руководитель департамента министерства строительства Елена Атанова.

Итог заседания подвел депутат Госдумы от Самарской области Владимир Бокк: "Мы не ставим задачей выстроить баррикады между органами власти региона и предпринимателями. Главное для нас - основываясь на фактах, объективных показателях и ответах министерств, понять, как можно улучшить инвестиционный климат в регионе, сделать его привлекательным не только для вновь создаваемых предприятий, но и для функционирующих предприятий. Нужен разумный баланс между интересами бизнеса и государства".

В ближайшее время участники штаба по защите прав предпринимателей готовят предложение по критериям реформирования налоговых ставок, снижению кадастровой стоимости земельных участков и объектов капитального строительства для областного правительства. Следующее заседание штаба планируется провести в Самарской губернской думе с участием министров областного правительства.