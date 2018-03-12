Ночью в Чапаевске при тушении крупного пожара в жилом доме эвакуировано 59 человек

В понедельник, 12 марта, в 1:21 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме на ул. Рабочей в Чапаевске, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела квартира на площади 40 кв. метров.

Шесть человек с применением четырех единиц техники полностью ликвидировали пожар в 2:28.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что во время тушения пожарные эвакуировали из здания 59 человек.

Данных о пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.