При тушении домашних вещей в квартире в Тольятти пожарные спасли женщину

В воскресенье, 11 марта, в 10:16 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании домашних вещей в квартире дома на Ленинском проспекте в Автозаводском районе Тольятти.

Площадь пожара составила 4 кв. метра. 15 человек с использованием пяти спецмашин ликвидировали его в 10:27.

В ГУ МЧС России по Самарской области отметили, что во время тушения пожарные спасли женщину в возрасте около 40 лет.

Тем временем, по данным оперативных служб, горело в квартире 14 этажа. Спасенная пострадавшая получила отравление продуктами горения и была доставлена в городскую больницу, где имеется отделение токсикологии.