При тушении домашних вещей в квартире в Тольятти пожарные спасли женщину

В воскресенье, 11 марта, в 10:16 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании домашних вещей в квартире дома на Ленинском проспекте в Автозаводском районе Тольятти.
Площадь пожара составила 4 кв. метра. 15 человек с использованием пяти спецмашин ликвидировали его в 10:27.
В ГУ МЧС России по Самарской области отметили, что во время тушения пожарные спасли женщину в возрасте около 40 лет.
Тем временем, по данным оперативных служб, горело в квартире 14 этажа. Спасенная пострадавшая получила отравление продуктами горения и была доставлена в городскую больницу, где имеется отделение токсикологии.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?