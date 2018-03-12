Сергей Бурцев возглавил областной департамент по делам молодежи

В понедельник, 12 марта, постановлением губернатора Самарской области на должность временно исполняющего обязанности руководителя департамента по делам молодежи Самарской области" назначен Сергей Бурцев, ранее занимавший должность директора "Самарского Дома молодежи".

Напомним, Сергей Бурцев оказался в числе финалистов конкурса "Лидеры России", проводимого администрацией президента РФ. Ровно месяц назад, 12 февраля, президент РФ Владимир Путин встретился с победителями конкурса "Лидеры России".

В ходе встречи глава государства, в частности, сказал: "В отношении многих из вас есть уже конкретные наметки, предложения и даже просьбы со стороны различных наших коллег".

Всего 45 человек из числа участников конкурса получили различные должности. Закрыты две вакансии в администрации президента РФ, в том числе директор департамента, назначены три заместителя федеральных министров, три региональных министра.