Сергей Бурцев возглавил областной департамент по делам молодежи

В понедельник, 12 марта, постановлением губернатора Самарской области на должность временно исполняющего обязанности руководителя департамента по делам молодежи Самарской области" назначен Сергей Бурцев, ранее занимавший должность директора "Самарского Дома молодежи".
Напомним, Сергей Бурцев оказался в числе финалистов конкурса "Лидеры России", проводимого администрацией президента РФ. Ровно месяц назад, 12 февраля, президент РФ Владимир Путин встретился с победителями конкурса "Лидеры России".
В ходе встречи глава государства, в частности, сказал: "В отношении многих из вас есть уже конкретные наметки, предложения и даже просьбы со стороны различных наших коллег".
Всего 45 человек из числа участников конкурса получили различные должности. Закрыты две вакансии в администрации президента РФ, в том числе директор департамента, назначены три заместителя федеральных министров, три региональных министра.
Последние комментарии
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.
Интересно
Совести у чиновников нет. Если бы не Меркушкин, то не один миллион рублей они истратили на себя любимых.Увольнять таких надо. Они и дальше будут воровать.