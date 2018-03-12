Александр Кирилин не смог обжаловать свое отстранение с поста гендиректора РКЦ "Прогресс"

Гендиректор РКЦ "Прогресс" Александр Кирилин не смог обжаловать решение Самарского районного суда об отстранении его от должности. Областной суд 12 марта оставил его жалобу без удовлетворения, сообщили Волга Ньюс в пресс-службе суда.
Напомним, 13 февраля в отношении Александра Кирилина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").
По версии следствия, с ноября 2012 г. по декабрь 2016 г. Александр Кирилин заключил с ООО "Союзобщемашимпорт" договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости. РКЦ "Прогресс" перевел Союзобщемашимпорту 11,78 млн евро, а для выполнения обязательств по договору эта компания затратила лишь 9,79 млн евро.
Таким образом ООО получило прибыль более 2 млн евро, "которая могла остаться в собственности АО "РКЦ "Прогресс" в случае самостоятельной закупки пресса без участия посредника".
С ходатайством об отстранении Кирилина от должности на время предварительного расследования в суд вышло СУ СК по Самарской области. Как пояснила следователь во время заседания суда, уголовное дело в отношении Кирилина было возбуждено на основании результатов проверки, проведенной Роскосмосом. Информация об итогах проверки поступила в следственные органы в 2016 году.
На заседании суда озвучили, что в акте Роскосмоса сообщалось о выявленных признаках аффилированности между сотрудниками РКЦ "Прогресс" и ООО "Союзобщемашимпорт". Кроме того, аукцион, по итогам которого был заключен договор между "Прогрессом" и этим ООО, был проведен с нарушениями, сообщается в материалах Роскосмоса.
При этом Александр Кирилин во время заседания заявлял, что заключение договора с ООО "Союзобщемашимпорт", как и сумма договора, были согласованы с Роскосмосом.
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Общество с ограниченной ответственностью "Ангиостим" Принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 08.12.2017 № 4389. Опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 13.12.2017 № 49 – 08.12.2017 ИНН2543063663КПП254301001ОГРН1152543002699 Дата образования: 13 февраля 2015
Я тоже пострадала от этой "Александрии"("Голда"). Хотела бы быть в числе потерпевших. Куда можно обратиться?
Неужели все кони и коровы пошли под нож, а простые работяги остались без работы? Что можно сделать, чтобы спасти ситуацию?
Один из самых порядочных и нормальных директоров,который держал завод на своих плечах за счёт своего здоровья.В 90-е сам лично околачивал пороги чиновников и добивался рефинансирования налогов и взносов лишь бы только завод под нож не пустить. А сегодня видно кто-то глаз положил на завод и решили прихватизировать! Прислали комиссию из Роскосмоса, и эти начали его "мочить".Очень жаль и обидно, что таких людей уничтожают и унижают!
Можно подумать, что "бабки" если их найдут лично Вам отдадут. А завод в отличие от других еще почти при коммунизме жил при Кирилине, а вот теперь Москва будет рулить и начнется массовое сокращение и у кого то вообще зарплаты и копеечной не будет, вперед на биржу или где много платят там же вас ждут. Москвичам же деньги больше нужны, а Самарское быдло и так обойдется.А ракеты падают ни так уж и часто. Скоро вообще и падать и летать не будут, последний завод в частные руки как и все отдадут и до здравствует капитализм. Если у нас на заводе и поликлиника и свой санаторий и детский лагерь, а теперь Москва уже давно решила всю соц. сферу УБРАТЬ, но только никак не получалось, а сейчас обезглавили завод и все легко пойдет. А человека оболгать проще простого, который отстаивал завод и вытащил его в 90-е.