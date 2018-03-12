Александр Кирилин не смог обжаловать свое отстранение с поста гендиректора РКЦ "Прогресс"

Гендиректор РКЦ "Прогресс" Александр Кирилин не смог обжаловать решение Самарского районного суда об отстранении его от должности. Областной суд 12 марта оставил его жалобу без удовлетворения, сообщили Волга Ньюс в пресс-службе суда.

Напомним, 13 февраля в отношении Александра Кирилина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").

По версии следствия, с ноября 2012 г. по декабрь 2016 г. Александр Кирилин заключил с ООО "Союзобщемашимпорт" договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости. РКЦ "Прогресс" перевел Союзобщемашимпорту 11,78 млн евро, а для выполнения обязательств по договору эта компания затратила лишь 9,79 млн евро.

Таким образом ООО получило прибыль более 2 млн евро, "которая могла остаться в собственности АО "РКЦ "Прогресс" в случае самостоятельной закупки пресса без участия посредника".

С ходатайством об отстранении Кирилина от должности на время предварительного расследования в суд вышло СУ СК по Самарской области. Как пояснила следователь во время заседания суда, уголовное дело в отношении Кирилина было возбуждено на основании результатов проверки, проведенной Роскосмосом. Информация об итогах проверки поступила в следственные органы в 2016 году.

На заседании суда озвучили, что в акте Роскосмоса сообщалось о выявленных признаках аффилированности между сотрудниками РКЦ "Прогресс" и ООО "Союзобщемашимпорт". Кроме того, аукцион, по итогам которого был заключен договор между "Прогрессом" и этим ООО, был проведен с нарушениями, сообщается в материалах Роскосмоса.

При этом Александр Кирилин во время заседания заявлял, что заключение договора с ООО "Союзобщемашимпорт", как и сумма договора, были согласованы с Роскосмосом.