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Общество

500 нарушений миграционного законодательства зафиксировано в 2018 году

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Журналист Волга Ньюс побывал с полицейскими на проверке торговой сети, где работали незаконные мигранты. Нелегалов задержали, а их нанимателям грозит штраф в несколько сотен тысяч рублей.

Фото: Ксения Штефан

Сильный запах хлорки бьет в нос в душных, узких складских коридорах. Мы с несколькими полицейскими забежали за двери служебных помещений вслед за мужчиной-грузчиком неславянской внешности. Прошмыгнули мимо стоящих друг на друге (вплоть до потолка) коробок и разделились на распутье: силовики поняли друг друга по какому-то своему сигналу, я немного замешкалась, прикидывая, за кем последовать, в итоге повернула направо.

Мы сейчас - в самарском магазине одной известной торговой сети, и у полиции есть оперативная информация: здесь работают нелегалы.

"Нелегально проживающие и работающие на территории нашей страны граждане не платят налоги, более того, если они не зарегистрированы по определенному адресу и официально не трудоустроены, то их сложнее найти и задержать в случае совершения правонарушений", - объяснил мне накануне начальник отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД по Самарской области Александр Ноздринов.

Удушливый запах хлора становится сильнее, мы с парой полицейских оказываемся в уборной. Здесь моет сантехнику молодая женщина с крашеными рыжевато-каштановыми волосами. Я думаю, из какой она страны, на тот же вопрос полицейских она отвечает: "Узбекистан".

"Я по-русски говорю только чуть-чуть, я приехала недавно", - сообщает женщина. Силовики спрашивают: "Патент на работу делать собираешься?" Она радостно и протяжно отвечает: "Нееет", - не понимая то ли вопроса, то ли ситуации, в которой оказалась.

Ее земляка, работающего здесь же, в магазине, грузчиком, тоже нашли. Его патент на работу истек, паспорт якобы потерялся еще до новогодних праздников, а работник новый не делает, чтобы не тратить время и деньги. Грузчик переводит на русский язык свое имя как "Саша" и рассказывает, что живет в съемной квартире на Мехзаводе, работает без выходных с 8 утра до 8 вечера. Раньше, говорит, трудился на стройке,но там ему было сложнее.

Иностранке грозит штраф в несколько тысяч российских рублей, ее коллеге - выдворение с территории РФ. Для дальнейшего разбирательства обоих забирают в полицейский отдел.

Мы же едем дальше, еще в один магазин все той же торговой сети. Здесь застаем пятерых рабочих-иностранцев: представителей Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. У них разные нарушения миграционного законодательства, в том числе есть подозрения, что их квитанции о регистрации - поддельные. Пятерым коллегам тоже придется проследовать в отдел полиции.

Полицейские говорят: торговой сети, в магазинах которой мы побывали, рабочих по договору предоставляет сторонняя организация. К последней уже не раз возникали претензии из-за "поставок" магазину сотрудников, у которых документы не в порядке. Организация экономит, чтоб не платить государству налоги, хотя и хорошо зарабатывает на чужом труде. Впрочем, полицейские уверены, что на этот раз вину организации удастся доказать, а на юридическое лицо будет наложен штраф уже в несколько сотен тысяч рублей.

Всего же с начала года проведено 42 проверки в отношении иностранцев. Наложено административных штрафов более чем на 1,5 млн рублей.

Гид потребителя

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Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Вербин 25 февраля 2018 05:26 Штрафы за незаконную торговлю раками и рыбой хотят увеличить

А где у нас "установленные" места,на так называемых рынках,что ли? Там давно всё заполонили перепродажной продукцией,не рынок,а такой же магазин.Чтобы продать 4-5 кг.рыбы,за место нужно отдать столько,сколько эта рыба стоит,ни один частник ни молока ни мяса ,ни рыбы продать там не может. Для того,чтобы увеличить наказание на торговлю в не установленных местах,простите,ума много не надо,а вот посмотреть на проблему в целом,что-то никак...

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