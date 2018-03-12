В Тольятти изъяли более 32 тыс. литров контрафактной незамерзайки

В выходные 8–11 марта в Автозаводском районе Тольятти ликвидировали склад, где хранилась контрафактная незамерзайка.

По данным источника в правоохранительных органах, изъято 6540 пластиковых бутылок объемом по пять литров каждая. Принадлежали они 36-летнему мужчине, который приобрел товар еще 7 января. Сколько литров насчитывала партия изначально и много ли было продано, пока не ясно.

Уголовное дело уже возбудили по ст. 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности".