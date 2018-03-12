К концу недели в Самарской области ожидается потепление

В предстоящие три дня в Самарской области еще сохранится морозная без осадков погода, обусловленная полем повышенного атмосферного давления.
К концу рабочей недели с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья будет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится, сообщают в Приволжском УГМС.
Во вторник, 13 марта, малооблачно без осадков. Температура воздуха ночью составит -18… -23°C, местами до -28°C. Днем -5… -10°C. Ветер неустойчивый слабый.
В среду, 14 марта, также ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью столбик термометра опустится от -14 до -19°C, местами от -21 до -26°C. Днем поднимется от -9 до -4°C. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.
В четверг, 15 марта, переменная облачность без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит -14… -19°C, местами -21…-26°C. Днем -4… -9°C. Ветер южный 7-12 м/с.
По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде марта средняя температура воздуха ожидается на 4°C ниже средних многолетних значений.
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Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
А где у нас "установленные" места,на так называемых рынках,что ли? Там давно всё заполонили перепродажной продукцией,не рынок,а такой же магазин.Чтобы продать 4-5 кг.рыбы,за место нужно отдать столько,сколько эта рыба стоит,ни один частник ни молока ни мяса ,ни рыбы продать там не может. Для того,чтобы увеличить наказание на торговлю в не установленных местах,простите,ума много не надо,а вот посмотреть на проблему в целом,что-то никак...