Отдельным категориям работников планируют повысить зарплату

Отдельным категориям работников Самарской области планируют повысить зарплату, рассказал врио зампредседателя правительства - министра управления финансами региона Андрей Прямилов 12 марта на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике губдумы.

Поправки в облбюджет-2018 были рекомендованы к принятию в двух чтениях.

Так, 434,2 млн руб. направят на оплату труда низкооплачиваемых работников государственных и муниципальных учреждений, которая должна быть повышена с 1 мая 2018 года.

Минимальная заработная плата для этой категории должна быть доведена до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года (11,2 тыс. рублей). Это изменение охватит более 30 тыс человек в губернии.

Еще часть выделенных денег пойдет на реализацию майских указов президента в части повышения заработной платы отдельным категориям работников. Это стало необходимо в связи с уточнением Минэкономразвития России прогнозного значения среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Самарской области на 2018 г. до уровня 28,9 тыс. рублей.