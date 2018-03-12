Отдельным категориям работников планируют повысить зарплату

Отдельным категориям работников Самарской области планируют повысить зарплату, рассказал врио зампредседателя правительства - министра управления финансами региона Андрей Прямилов 12 марта на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике губдумы.
Поправки в облбюджет-2018 были рекомендованы к принятию в двух чтениях.
Так, 434,2 млн руб. направят на оплату труда низкооплачиваемых работников государственных и муниципальных учреждений, которая должна быть повышена с 1 мая 2018 года.
Минимальная заработная плата для этой категории должна быть доведена до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года (11,2 тыс. рублей). Это изменение охватит более 30 тыс человек в губернии.
Еще часть выделенных денег пойдет на реализацию майских указов президента в части повышения заработной платы отдельным категориям работников. Это стало необходимо в связи с уточнением Минэкономразвития России прогнозного значения среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Самарской области на 2018 г. до уровня 28,9 тыс. рублей.
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Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки