Tele2 взялась за страхование

Tele2 и компания "ВТБ Страхование" запускают сервис по страхованию абонентского оборудования, цифровой техники и недвижимого имущества. Получить консультацию по услуге и оформить страховку можно в фирменных салонах связи Tele2.
Любой посетитель салона Tele2 теперь может приобрести три вида страховых продуктов: полисы "Портативная +", "Продленная гарантия" или "Привет, сосед!" Проект уже реализован в трети всех фирменных магазинов оператора в 34 субъектах России. До конца первого полугодия партнеры планируют распространить программу на все регионы присутствия Tele2.
Полис "Портативная +" позволяет застраховать новую портативную технику, приобретенную в салонах Tele2. Он предусматривает выплату компенсации в случае механических повреждений, кражи, залива водой, а также неправомерных списаний денежных средств со счета при краже. Цена полиса "Портативная +" зависит от стоимости устройства. Например, страховка популярных фирменных смартфонов Tele2 Mini или Tele2 Midi обойдется покупателю в 255 и 425 рублей соответственно.
Кроме того, в фирменных салонах связи Tele2 покупатели могут застраховать технику от поломок, возникших после истечения гарантии производителя. Полис "Продленная гарантия" позволяет увеличить срок гарантийного обслуживания на два или три года. Цена на него зависит от стоимости устройства и от выбранного периода.
Посетителям монобрендовых салонов Tele2 также доступно предложение "Привет, сосед!" - быстрое страхование имущества, квартиры или дома. Оформление страховки занимает несколько минут и требует только наличия паспорта - документы на недвижимость и осмотр имущества не понадобятся. Стоимость годового полиса фиксированная и составляет 799 рублей.
Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:
- Следуя новой бизнес-стратегии, мы вышли за рамки привычного восприятия оператора связи и стали ключевым игроком digital-экосистемы на базе мобильных услуг. В этом году Tele2 продолжит развивать направление неоператорских сервисов, в том числе различных банковских продуктов и страхования. Теперь в наших салонах связи абоненты смогут не только приобрести качественную продукцию, но и благодаря проекту с ВТБ Страхование защитить ее от рисков. В ближайшее время возможность страхования техники и имущества появится во всех регионах, где есть сеть Tele2.
Сергей Конкин, заместитель генерального директора компании ВТБ Страхование:
- Страхование техники и имущества является одним из самых востребованных продуктов среди населения, и спрос с каждым годом растет. Сотрудничество с компанией Tele2, имеющей развитую инфраструктуру, позволит повысить доступность понятных и простых страховых продуктов для жителей нашей страны.
Последние комментарии
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.