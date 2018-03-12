В Курумоче у пассажирки обнаружены запрещенные к ввозу чучело черепахи, челюсть акулы и коралл

В феврале в зоне прилета международного аэропорта "Курумоч" при проведении таможенного контроля у пассажирки авиарейса Дубай — Самара, в "зеленом" коридоре с применением интроскопа в картонных коробках были обнаружены чучело черепахи, челюсть акулы и коралл.

Об этом сообщила пресс-служба Самарской таможни.

Из объяснения гражданки, ввозившей данный товар, следовало, что она приобрела его в качестве сувениров для детей. Стоимость предметов не помнит, с правилами ввоза и с информацией на таможенных информационных стендах не знакома. Пассажирскую таможенную декларацию не заполняла.

Обнаруженный товар был направлен для проведения таможенной экспертизы. Согласно полученному заключению, чучело черепахи идентифицировано, как чучело морской черепахи Бисса, коралл идентифицирован, как коралл отряда Мадрепоровые кораллы — все исследуемые образцы поименованы в Перечне видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Рыночная стоимость чучела черепахи по состоянию на момент ввоза составлял более 22 тыс. руб., коралла — 2,4 тыс. рублей.

Челюсть акулы идентифицирована, как часть тела тигровой акулы семейства Серые акулы, которые не поименована в Перечне видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Ввоз на территорию Российской Федерации видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции, допускается в предусмотренных Конвенцией случаях при наличии разрешительных документов, которые в данном случае не были представлены таможенному органу.

Как сообщает таможня, гражданка не исполнила установленную таможенным законодательством обязанность по декларированию товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, и осуществила незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза чучела черепахи и коралла.

Материалы проверки в отношении гражданки направлены по подследственности для принятия процессуального решения по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов, поименованных в Перечне стратегически важных товаров и ресурсов, утвержденного Правительством Российской Федерации).