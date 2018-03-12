Воду из-под крана будут оценивать водопроводные сомелье

Среди вакансий на сайтах кадровых агентств изредка попадаются весьма необычные. И это не только уже вошедшие в поговорку "испытатели диванов" или "рабочие для работы на работе". Так, недавно одна крупная компания разместила объявление о том, что ей требуется "водопроводный сомелье". В числе требований - например, умение самостоятельно тренировать нёбо и различать особенности питьевой воды различного химического состава. Мы решили выяснить, кто и как может на этом заработать (если, конечно, данная вакансия - не фейк).

Начнем со стартовых требований к дегустатору. Из первых же строчек следует, что человека с улицы "тренировать нёбо" не возьмут: нужны опыт работы от одного года и высшее образование (!). Впрочем, оно может действительно пригодиться: дегустатор должен не просто пить водопроводную воду, а знать классификацию питьевой воды, уровни хлорирования и содержания минералов, различать воду с разным химическим составом. Ну, что ж, это без знания точных наук, и правда, сделать нелегко.

Пункт второй - условия труда. Если для вас идеальная вакансия - испытатель диванов и попкорна, то работа водопроводным сомелье вам точно не понравится. Почти все рабочее время придется проводить вдали не только от дома, но и от родного кабинета. Цитируем рекрутерский сайт: "Обязанности: посещение квартир потребителей для дегустации воды из-под крана; проба не менее десяти новых источников водопроводной воды в неделю". Понятно, что бьют эти источники в очень разных местах. И вода в них разная, ибо есть еще одна обязанность: составлять рейтинг водопроводной воды и, если что, предлагать меры по улучшению ее вкуса. Должен ли, подобно "обычному" сомелье, водопроводный рассказывать обитателям квартиры об особенностях разных сортов воды из-под крана и помогать с выбором самой вкусной, на сайте не указывается.

Наконец, третье - что получит специалист, отвечающий всем запросам работодателя. Водопроводному сомелье обещают полную медицинскую страховку, возмещение всех попутных расходов - как минимум на связь и пользование общественными туалетами (испытатели диванов могут задуматься) - и "достойный уровень зарплаты". Почему же компания обещает, в принципе, действительно неплохие условия дегустатору водопроводной воды? Об этом мы решили узнать у самого работодателя - "Российских Коммунальных Систем". И первое, что выяснили, - вакансия все-таки не фейк.

"Это только кажется, что слово "сомелье" плохо сочетается с российской сферой ЖКХ, - комментируют в пресс-службе РКС. - На самом деле дегустация водопроводной воды - абсолютно необходимый этап, помогающий улучшать ее качество. А для того чтобы разбираться во всех нюансах вкуса, знать особенности химического состава, требуются серьезные знания и опыт. Нужно быть самым настоящим сомелье, а не просто человеком, который ездит по квартирам и пьет воду из-под крана. Российские санитарные нормы даже строже, чем европейские, и следить за ними должны не только приборы".

Что ж, это хороший повод научиться тренировать нёбо. Если, конечно, вы не хотите попробовать другие нестандартные вакансии - к примеру, пойти в "охранники со страшным лицом" (как указал работодатель, "чем больше шрамов, тем лучше") или в "обниматели панд" в китайском зоопарке. Правда, ехать придется несколько дальше, чем до водопроводных кранов соотечественников.