Обидевшись на проводника, пассажиры поезда Москва - Самара унесли постельное белье из вагона

Транспортные полицейские Сызрани возбудили дела об административных правонарушениях за мелкое хищение чужого имущества (ч. 1 и 2 ст. 7.27 КоАП РФ) в отношении двух пассажиров поезда Москва - Самара, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

По данным полицейских, при посадке в поезд между проводником и мужчинами возник небольшой конфликт, который был разрешен на месте, и пассажиры заняли свои места. Но затаили обиду.

Перед прибытием на станцию Кузоватово они положили в сумки два пледа и два комплекта постельного белья общей стоимостью более 3 тыс. руб., после чего вышли из поезда с похищенным.

Вскоре пассажиров задержали транспортные полицейские Сызрани. Правонарушителями оказались жители Кузоватовского района Ульяновской области 34 и 35 лет. Похищенные вещи изъяли и вернули собственнику.

Теперь мужчинам грозит наказание вплоть до административного ареста на 15 суток или штрафа в размере пятикратной стоимости похищенного имущества.