В рыболовном фестивале под Самарой приняло участие более сотни человек

10 марта на Черновском водохранилище состоялись соревнования по ловле на мормышку со льда.
Мероприятие было приурочено к дню рождения клуба "Рыбалка в Самаре и Самарской области". В спортивной части праздника участвовали 82 рыболова, многие из которых приехали с семьями.
В итоге по результатам нескольких часов рыбалки почти половине из них удалось вернуться с уловом.
Самого крупного подлещика весом 145 граммов поймал Юрий Орлов. В общем зачете победителями стали Александр Вдовин (1 место среди любителей, вес в 1 кг 950 г), Николай Гаршин (2-е место среди профессионалов, вес 2 кг 350 г) и Владимир Василенко (1 место среди профессионалов, вес 2 кг 400 г).
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Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
А где у нас "установленные" места,на так называемых рынках,что ли? Там давно всё заполонили перепродажной продукцией,не рынок,а такой же магазин.Чтобы продать 4-5 кг.рыбы,за место нужно отдать столько,сколько эта рыба стоит,ни один частник ни молока ни мяса ,ни рыбы продать там не может. Для того,чтобы увеличить наказание на торговлю в не установленных местах,простите,ума много не надо,а вот посмотреть на проблему в целом,что-то никак...