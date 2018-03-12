В рыболовном фестивале под Самарой приняло участие более сотни человек

10 марта на Черновском водохранилище состоялись соревнования по ловле на мормышку со льда.

Мероприятие было приурочено к дню рождения клуба "Рыбалка в Самаре и Самарской области". В спортивной части праздника участвовали 82 рыболова, многие из которых приехали с семьями.

В итоге по результатам нескольких часов рыбалки почти половине из них удалось вернуться с уловом.

Самого крупного подлещика весом 145 граммов поймал Юрий Орлов. В общем зачете победителями стали Александр Вдовин (1 место среди любителей, вес в 1 кг 950 г), Николай Гаршин (2-е место среди профессионалов, вес 2 кг 350 г) и Владимир Василенко (1 место среди профессионалов, вес 2 кг 400 г).



