ГТРК "Самара" отмечает 60 лет вещания

12 марта исполнилось ровно 60 лет регулярного вещания Куйбышевского телевидения.

Оно стало для жителей послевоенного Поволжья настоящим символом нового мирного времени. Чтобы узнать о многих трудовых победах с экрана, собрались целыми семьями.

В знак особых заслуг области телецентр был построен по республиканскому проекту. Это открывало огромные возможности для творчества. Куйбышевские телевизионщики сняли первый отечественный телесериал "Тревожные ночи в Самаре". Появились редакции документального кино и мультфильмов, а также была создана детская телестудия "Товарищ". Куйбышевские телеоператоры и режиссеры приглашались для участия в трансляции ключевых событий Олимпиады в Москве, крупных культурных и спортивных форумов.

Телевидение становится более мобильным, ярким, интересным. Начало 1980-х - это время экономического и культурного подъема в Куйбышевской области. Автомобили "Лада", пассажирский самолет Ту-154, куйбышевский шоколад и драмтеатр имени Горького... Герои, творцы этих больших побед, становились гостями главной студии.

Последние шесть десятилетий - без преувеличения, время телевидения! Все новации на куйбышевском, а затем самарском телецентре внедрялись практически одновременно со столицей. ГТРК "Самара" становится инициатором и участником крупных социальных акций и патриотических мероприятий, организуя прямые трансляции на мировом техническом уровне.

На счету коллектива - уже сотни призов и наград престижных фестивалей. Два года подряд ГТРК "Самара" получает Бронзового Орфея конкурса "ТЭФИ". Новая цифровая эра в передаче телесигнала на региональном телевидении началась именно в нашей губернии.

Глобальная реконструкция главной студии - это часть большой работы, которая проводится в губернии по подготовке к важным, историческим событиям. В презентации новой студии приняли участие врио губернатора Дмитрий Азаров и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.

"Сегодня эта студия - символ не только компании, но и символ Самарской области, - сказал Дмитрий Азаров. - Это студия, которая без вас бы была невозможна, Олег Борисович, она как раз и показывает, что здесь люди не только делают новости, но и претворяют в жизнь задуманное!".

Чемпионат мира по футболу, выборы, молодежные и культурные фестивали - следующий год для нашего региона будет очень насыщенным на важные события. И ГТРК "Самара" станет главной информационной и диалоговой площадкой области.

"Я уверена, все победы и все свершения будущих периодов начнутся здесь, - сказала Елена Крылова, директор ГТРК "Самара". - И не побоюсь показаться банальной: событие не произойдет, если его не покажут по телевидению. Мы непременно покажем".

"Победы начинаются здесь"! Это главные слова юбилейного года самарского телевидения. Победам - творческим, трудовым, спортивным - будет посвящена большая программа мероприятий.