16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Участникам форума "Россия - страна возможностей" рассказали о технологиях будущего В роддоме больницы им. Семашко прошел День открытых дверей Во время половодья в Самарской области могут быть подтоплены до 100 населенных пунктов На трамвайной линии к стадиону "Самара Арена" началось тестовое движение На голосование по склону на площади Славы вынесут два варианта

Общество

ГТРК "Самара" отмечает 60 лет вещания

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 173
Версия для печати

12 марта исполнилось ровно 60 лет регулярного вещания Куйбышевского телевидения.

Оно стало для жителей послевоенного Поволжья настоящим символом нового мирного времени. Чтобы узнать о многих трудовых победах с экрана, собрались целыми семьями.

В знак особых заслуг области телецентр был построен по республиканскому проекту. Это открывало огромные возможности для творчества. Куйбышевские телевизионщики сняли первый отечественный телесериал "Тревожные ночи в Самаре". Появились редакции документального кино и мультфильмов, а также была создана детская телестудия "Товарищ". Куйбышевские телеоператоры и режиссеры приглашались для участия в трансляции ключевых событий Олимпиады в Москве, крупных культурных и спортивных форумов.

Телевидение становится более мобильным, ярким, интересным. Начало 1980-х - это время экономического и культурного подъема в Куйбышевской области. Автомобили "Лада", пассажирский самолет Ту-154, куйбышевский шоколад и драмтеатр имени Горького... Герои, творцы этих больших побед, становились гостями главной студии.

Последние шесть десятилетий - без преувеличения, время телевидения! Все новации на куйбышевском, а затем самарском телецентре внедрялись практически одновременно со столицей. ГТРК "Самара" становится инициатором и участником крупных социальных акций и патриотических мероприятий, организуя прямые трансляции на мировом техническом уровне.

На счету коллектива - уже сотни призов и наград престижных фестивалей. Два года подряд ГТРК "Самара" получает Бронзового Орфея конкурса "ТЭФИ". Новая цифровая эра в передаче телесигнала на региональном телевидении началась именно в нашей губернии.

Глобальная реконструкция главной студии - это часть большой работы, которая проводится в губернии по подготовке к важным, историческим событиям. В презентации новой студии приняли участие врио губернатора Дмитрий Азаров и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.

"Сегодня эта студия - символ не только компании, но и символ Самарской области, - сказал Дмитрий Азаров. - Это студия, которая без вас бы была невозможна, Олег Борисович, она как раз и показывает, что здесь люди не только делают новости, но и претворяют в жизнь задуманное!".

Чемпионат мира по футболу, выборы, молодежные и культурные фестивали - следующий год для нашего региона будет очень насыщенным на важные события. И ГТРК "Самара" станет главной информационной и диалоговой площадкой области.

"Я уверена, все победы и все свершения будущих периодов начнутся здесь, - сказала Елена Крылова, директор ГТРК "Самара". - И не побоюсь показаться банальной: событие не произойдет, если его не покажут по телевидению. Мы непременно покажем".

"Победы начинаются здесь"! Это главные слова юбилейного года самарского телевидения. Победам - творческим, трудовым, спортивным - будет посвящена большая программа мероприятий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Румия Тугантелова 06 марта 2018 06:36 Минздрав опубликовал рейтинг больниц региона по итогам народного голосования

Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Вербин 25 февраля 2018 05:26 Штрафы за незаконную торговлю раками и рыбой хотят увеличить

А где у нас "установленные" места,на так называемых рынках,что ли? Там давно всё заполонили перепродажной продукцией,не рынок,а такой же магазин.Чтобы продать 4-5 кг.рыбы,за место нужно отдать столько,сколько эта рыба стоит,ни один частник ни молока ни мяса ,ни рыбы продать там не может. Для того,чтобы увеличить наказание на торговлю в не установленных местах,простите,ума много не надо,а вот посмотреть на проблему в целом,что-то никак...

Фото на сайте

На трамвайной линии к стадиону "Самара Арена" началось тестовое движение

На трамвайной линии к стадиону "Самара Арена" началось тестовое движение

Форум "Россия — страна возможностей"

Форум "Россия — страна возможностей"

Интерактивная выставка "Открытый космос"

Интерактивная выставка "Открытый космос"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1