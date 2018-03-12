ГТРК "Самара" отмечает 60 лет вещания

12 марта исполнилось ровно 60 лет регулярного вещания Куйбышевского телевидения.
Оно стало для жителей послевоенного Поволжья настоящим символом нового мирного времени. Чтобы узнать о многих трудовых победах с экрана, собрались целыми семьями.
В знак особых заслуг области телецентр был построен по республиканскому проекту. Это открывало огромные возможности для творчества. Куйбышевские телевизионщики сняли первый отечественный телесериал "Тревожные ночи в Самаре". Появились редакции документального кино и мультфильмов, а также была создана детская телестудия "Товарищ". Куйбышевские телеоператоры и режиссеры приглашались для участия в трансляции ключевых событий Олимпиады в Москве, крупных культурных и спортивных форумов.
Телевидение становится более мобильным, ярким, интересным. Начало 1980-х - это время экономического и культурного подъема в Куйбышевской области. Автомобили "Лада", пассажирский самолет Ту-154, куйбышевский шоколад и драмтеатр имени Горького... Герои, творцы этих больших побед, становились гостями главной студии.
Последние шесть десятилетий - без преувеличения, время телевидения! Все новации на куйбышевском, а затем самарском телецентре внедрялись практически одновременно со столицей. ГТРК "Самара" становится инициатором и участником крупных социальных акций и патриотических мероприятий, организуя прямые трансляции на мировом техническом уровне.
На счету коллектива - уже сотни призов и наград престижных фестивалей. Два года подряд ГТРК "Самара" получает Бронзового Орфея конкурса "ТЭФИ". Новая цифровая эра в передаче телесигнала на региональном телевидении началась именно в нашей губернии.
Глобальная реконструкция главной студии - это часть большой работы, которая проводится в губернии по подготовке к важным, историческим событиям. В презентации новой студии приняли участие врио губернатора Дмитрий Азаров и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.
"Сегодня эта студия - символ не только компании, но и символ Самарской области, - сказал Дмитрий Азаров. - Это студия, которая без вас бы была невозможна, Олег Борисович, она как раз и показывает, что здесь люди не только делают новости, но и претворяют в жизнь задуманное!".
Чемпионат мира по футболу, выборы, молодежные и культурные фестивали - следующий год для нашего региона будет очень насыщенным на важные события. И ГТРК "Самара" станет главной информационной и диалоговой площадкой области.
"Я уверена, все победы и все свершения будущих периодов начнутся здесь, - сказала Елена Крылова, директор ГТРК "Самара". - И не побоюсь показаться банальной: событие не произойдет, если его не покажут по телевидению. Мы непременно покажем".
"Победы начинаются здесь"! Это главные слова юбилейного года самарского телевидения. Победам - творческим, трудовым, спортивным - будет посвящена большая программа мероприятий.
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
А где у нас "установленные" места,на так называемых рынках,что ли? Там давно всё заполонили перепродажной продукцией,не рынок,а такой же магазин.Чтобы продать 4-5 кг.рыбы,за место нужно отдать столько,сколько эта рыба стоит,ни один частник ни молока ни мяса ,ни рыбы продать там не может. Для того,чтобы увеличить наказание на торговлю в не установленных местах,простите,ума много не надо,а вот посмотреть на проблему в целом,что-то никак...