Самарчанка, подозреваемая в краже у интернет-знакомого, предстанет перед судом

В Самаре в суд направили дело 41-летней женщины, подозреваемой в краже драгоценностей у интернет-знакомого. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, по версии правоохранителей, в декабре 2017 г. 43-летний мужчина познакомился в Интернете с женщиной. Он пригласил новую знакомую в гости. В квартире потерпевшего, воспользовавшись тем, что мужчина был занят, гостья похитила из шкатулки ювелирные изделия. Через несколько дней мать самарца заметила пропажу украшений.

После этого он попытался связаться с интернет-знакомой, но женщина отключила телефон. Где проживала "избранница", мужчина не знал и обратился в полицию.

Подозреваемую задержали. Выяснилось, что в социальной сети она указывала вымышленные имя и возраст. Вину женщина признала и рассказала, что на следующий день после кражи сдала похищенные золотые украшения в комиссионный магазин.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения.