В Самаре женщина и ребенок отравились газом от колонки

В субботу, 10 марта, в седьмом часу вечера в квартире на ул. Металлистов в Самаре почувствовали себя плохо 40-летняя женщина и шестилетний ребенок, предположительно, отравившиеся газом от колонки, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавших вызвали "скорую". Прибывшие медики оказали им помощь, после чего женщина почувствовала себя лучше и от поездки в больницу отказалась, а малыша врачи увезли в больницу.