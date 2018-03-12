Лучшим учителем Самарской области стала преподаватель информатики Екатерина Балькина

В понедельник, 12 марта, в Самарской филармонии чествовали финалистов и победителей конкурса профессионального мастерства "Учитель года Самарской области-2018". Имя абсолютного победителя назвал глава региона Дмитрий Азаров.

Нагрудный знак "Учитель года Самарской области" и ключи от легкового автомобиля руководитель области вручил учителю информатики образовательного центра "Южный город" Екатерине Балькиной. Она также будет представлять учительское сообщество губернии на Всероссийском конкурсе "Учитель года России" в Санкт-Петербурге.

Поздравляя абсолютного победителя, Дмитрий Азаров подчеркнул, что у самарского образования - "высочайший уровень" и итоги конкурсов "Учитель года" - яркое тому подтверждение. Среди победителей прошлых лет - лауреаты премии президента России, обладатели спецприза "Малый хрустальный пеликан" Всероссийского учительского конкурса.

В последние годы победители регионального финала четырежды входили в пятерку лучших педагогов страны, а в 2015 году впервые представитель области, учитель истории и естествознания самарской гимназии №1 Серей Кочережко стал победителем федерального этапа.

В Самарской области, кроме того, действует клуб учителей года. Идеи, которые здесь рождаются, по словам Дмитрия Азарова, позволяют открывать таланты, поэтому самарские практики берут на вооружение педагоги других регионов.

Дмитрий Азаров обратил внимание, что в стране проводится много профессиональных конкурсов, но именно с лучшими педагогами президент России Владимир Путин встречается ежегодно.

"Это говорит о высочайшем уровне конкурса и о том, что все в стране с абсолютным уважением относятся к учителю. Россия устремлена в будущее, и глава государства прекрасно понимает, что это будущее в ваших руках. Вы воспитываете и учите будущих ученых, инженеров, конструкторов, вы формируете будущее России", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Залог процветания страны - это образовательные традиции. Без них будет сложно выполнить задачу главы государства, которую он поставил в своем послании Федеральному собранию. А именно, не допустить технологического отставания.

Традиции были заложены ветеранами отрасли, и отдельные слова благодарности в их адрес прозвучали в выступлении главы региона. Особенно тепло зал приветствовал народного учителя СССР, Почетного гражданина Самарской области Евгению Аршлутову. Символом советского и российского образования назвал ее Дмитрий Азаров.

В беседе с корреспондентом Волга Ньюс ветеран отрасли пояснила, почему конкурс "Учитель года" почти за три десятилетия не утратил своей новизны. "Он стал для школьных педагогов самым значимым мерилом профессионального роста и мастерства. Именно отсюда идет поиск и внедрение новаторских методических идей и разработок, которыми так славится самарское образование по всей стране. Вот почему этот конкурс для всех нас так важен", - подчеркнула Евгения Аршлутова.

Дмитрий Азаров, в свою очередь, напомнил, что в 2018 году на конкурс заявилось более 800 педагогов. Практически в каждой школе региона трудится его участник. Шаг сложный, но необходимый современному педагогу - не бояться выйти из зоны комфорта и подняться чуть выше. Это достойно уважения.

"Я уверен, что это является колоссальным стимулом для повышения профессионального и творческого мастерства каждого педагога", - акцентировал внимание глава региона.

Дмитрий Азаров также выразил уверенность, что "Лучший учитель Самарской области-2018" достойно представит регион на федеральном уровне. Екатерина Балькина ответила, что приложит для этого максимум усилий.

Екатерина - в профессии 10 лет. Она уверена, что участие в творческом соревновании и тем более победа - самое важное событие в ее жизни. "Такая высокая награда накладывает на меня и огромную ответственность", - это сказала абсолютный победитель Екатерина Балькина, садясь за руль новой Lada Granta.

"Эмоции потрясающие, непередаваемые, - призналась после церемонии победитель. - Пройдя все творческие испытания, ты, как модно сейчас говорить, "прокачиваешь" себя и личностно, и профессионально. И открываешь такие возможности, о которых и не подозревал".

Выпускница Поволжской социально-гуманитарной академии еще в вузе решила, что ее профессиональное будущее будет связано с информатикой. В то же время Екатерина считает, что владение новыми технологиями не гарантирует, что педагог проведет идеальный урок.

"Технологии помогают, но не позволяют на 100% прочувствовать ученика. Считаю, что главное в учителе - его эмоциональный интеллект, открытость ребенку. Только в таком случае у тебя все получится", - объясняет свое учительское кредо Екатерина.

У каждого из более чем 800 участников конкурса "Учитель года-2018" - свое видение профессии. Но объединяют финалистов умение выстроить диалог на равных с учеником, отсутствие шаблонов в преподавании и творческий подход к профессии.

"Конкурс направлен на выявление новых методических приемов, - поясняет член жюри, прошлогодний победитель областного и общероссийского учительских конкурсов Владимир Пономаренко. - Важна новизна не в плане информационных технологий, а в плане того, как учитель преподносит свой предмет, как отвечает на запросы современного школьника и как в зависимости от этого меняет свою систему обучения".

Владимир Пономаренко поясняет, что в этом году, помимо традиционных "визиток" и открытых уроков, финалисты областного конкурса приняли участие в сложном испытании - "Круглом столе образовательных политиков".

В итоге жюри определило пять финалистов. Помимо Екатерины Балькиной, ими стали учитель истории и обществознания сызранской школы №29 Михаил Артамонов, учитель начальных классов школы №86 Тольятти Наталия Кагарманова, учитель технологии самарской школы №86 Ирина Леонтьева, а также учитель французского языка самарской гимназии №3 Елена Смирнова.

Перед тем как имя победителя было названо, финалистов приветствовали депутаты Государственной думы России Надежда Колесникова и Виктор Казаков, спикер губдумы Виктор Сазонов, депутат Галина Козловская, руководитель профсоюза работников народного образования региона, заслуженный учитель РФ Антонина Гудкова.