Под Кинелем под поезд попал пожилой мужчина

В понедельник, 12 марта, в 16:08, на 1132 км КбшЖД в районе платформы "Советы" под поезд попал 81-летний мужчина, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

По данным представителя прокуратуры, пострадавшегой с переломом руки и вывихом плеча доставили в больницу.

По факту случившегося ведется проверка. Правоохранители устанавливают свидетелей происшествия, выясняют, какой поезд сбил мужчину, а также все обстоятельства случившегося.

Очевидцев этого происшествия просят обратиться в Линейный отдел полиции на станции "Кинель" по телефону: 8 (84663) 2-15-83.