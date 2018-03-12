Под Кинелем под поезд попал пожилой мужчина

В понедельник, 12 марта, в 16:08, на 1132 км КбшЖД в районе платформы "Советы" под поезд попал 81-летний мужчина, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.
По данным представителя прокуратуры, пострадавшегой с переломом руки и вывихом плеча доставили в больницу.
По факту случившегося ведется проверка. Правоохранители устанавливают свидетелей происшествия, выясняют, какой поезд сбил мужчину, а также все обстоятельства случившегося.
Очевидцев этого происшествия просят обратиться в Линейный отдел полиции на станции "Кинель" по телефону: 8 (84663) 2-15-83.
Последние комментарии
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?