На станции Средневолжская мужчина украл из вагона мешок какао-бобов

Сотрудниками Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте задержали на ж/д станции Средневолжская 45-летнего мужчину, подозреваемого в краже мешка какао-бобов весом 65 кг из крытого вагона, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

В полиции также сообщают, что подозреваемый ранее был судим. Похищенное у него изъято. Ущерб устанавливается. По факту случившегося проводится проверка. У подозреваемого взято обязательство о явке.