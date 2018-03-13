Роскосмос предпримет вторую попытку взыскать с РКЦ "Прогресс" 266 млн рублей

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" намерена в апелляционной инстанции добиться взыскания с АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" ("РКЦ "Прогресс") 266 млн руб. за нарушение сроков контракта на изготовление космического аппарата "Фотон-М", пишет "КоммерсантЪ".

Напомним, в прошлом году Роскосмос направил в арбитражный суд три иска к РКЦ "Прогресс" о взыскании компенсации на общую сумму более 330 млн руб. за нарушение сроков договоров. В удовлетворении двух исковых заявлений суд отказал в конце 2017 года. В начале текущего года арбитраж отказался взыскать с "Прогресса" 266 млн рублей. Как указано в материалах дела на сайте суда, сроки контракта были нарушены по не зависящим от самарского ракетно-космического центра причинам. Также суд указал Роскосмосу на пропуск исковой давности. В текущем месяце корпорация обратилась с жалобой в апелляционную инстанцию. Подробности жалобы не раскрываются.

Как считает управляющий партнер юридической компании "Рустам Курмаев и партнеры" Рустам Курмаев, шансы Роскосмоса на отмену решения суда первой инстанции низки.

"Если представить, что решение суда будет отменено, то для подрядчика могут наступить следующие последствия: суд может взыскать с подрядчика неустойку как в полном размере, так и частично, в зависимости от содержания доказательств, представленных в материалах дела", - говорит Рустам Курмаев.

Юрист исключает наступление иных последствий для "Прогресса". "В реестр недобросовестных поставщиков подрядчик не попадет автоматически. Факта просрочки недостаточно для включения подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Важно, чтобы договор был расторгнут с подрядчиком на основании установленного нарушения срока выполнения работ. Только в этом случае для подрядчика наступит описанное негативное последствие в виде включения в черный список", - пояснил он.