Погибшими на пожаре в Сызрани оказались родные братья

В понедельник, 12 марта, при тушении пожара в частном доме на ул. Транспортной в Сызрани были обнаружены тела двоих братьев, об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что сообщение о пожаре на ул. Транспортной поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 21:18.

На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки на площади 130 кв. м. В его тушении участвовали 25 человек, которые с применением семи спецмашин полностью ликвидировали пожар в 22:10.

По данным чрезвычайных структур, одному из погибших около 50 лет, а второму примерно 59.

Как сообщили в СУ СК РФ по Самарской области, сейчас по факту обнаружения тел двух мужчин при тушении пожара следственным отделом по городу Сызрань СК РФ начата доследственная проверка.

"По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем", — сообщают в следственном ведомстве.

Сейчас в рамках проверки назначены судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования. А по результатам проверки будет принято процессуальное решение.