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В Самаре на ул. Авроры горит автосервис на площади 400 кв. метров При тушении пожара в доме за оперным театром эвакуировали 15 человек и спасли женщину Погибшими на пожаре в Сызрани оказались родные братья При пожаре в частном доме в Сызрани погибли два человека Ночью в Чапаевске при тушении крупного пожара в жилом доме эвакуировано 59 человек

Пожары Происшествия

Погибшими на пожаре в Сызрани оказались родные братья

СЫЗРАНЬ. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 12 марта, при тушении пожара в частном доме на ул. Транспортной в Сызрани были обнаружены тела двоих братьев, об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что сообщение о пожаре на ул. Транспортной поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 21:18.

На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки на площади 130 кв. м. В его тушении участвовали 25 человек, которые с применением семи спецмашин полностью ликвидировали пожар в 22:10.

По данным чрезвычайных структур, одному из погибших около 50 лет, а второму примерно 59.
Как сообщили в СУ СК РФ по Самарской области, сейчас по факту обнаружения тел двух мужчин при тушении пожара следственным отделом по городу Сызрань СК РФ начата доследственная проверка.

"По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем", — сообщают в следственном ведомстве.

Сейчас в рамках проверки назначены судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования. А по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Последние комментарии

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Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

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человекек не сгорел а зодахнупся

Елена Золина(Коршикова) 06 октября 2017 13:07 В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

MultiNorp . 21 сентября 2017 05:09 В Безенчукском районе больше двух часов тушили крупный пожар в частном доме

Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?

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