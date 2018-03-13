Погибшими на пожаре в Сызрани оказались родные братья

В понедельник, 12 марта, при тушении пожара в частном доме на ул. Транспортной в Сызрани были обнаружены тела двоих братьев, об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, что сообщение о пожаре на ул. Транспортной поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 21:18.
На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки на площади 130 кв. м. В его тушении участвовали 25 человек, которые с применением семи спецмашин полностью ликвидировали пожар в 22:10.
По данным чрезвычайных структур, одному из погибших около 50 лет, а второму примерно 59.
Как сообщили в СУ СК РФ по Самарской области, сейчас по факту обнаружения тел двух мужчин при тушении пожара следственным отделом по городу Сызрань СК РФ начата доследственная проверка.
"По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем", — сообщают в следственном ведомстве.
Сейчас в рамках проверки назначены судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования. А по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?