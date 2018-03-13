При тушении пожара в доме за оперным театром эвакуировали 15 человек и спасли женщину

В понедельник, 12 марта, в 20:55 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании квартиры в доме на ул. Галактионовской в Ленинском районе Самары, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 30 кв. м. 26 человек, используя шесть спецмашин, полностью ликвидировали его в 21:53.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что во время тушения было эвакуировано 15 человек и спасена 77-летняя женщина.

Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.