В Новокуйбышевске престарелую мать подозревают в удушении сына

В Новокуйбышевске 84-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела об убийстве.

По данным источника в правоохранительных органах, 8 февраля в собственной квартире был убит 47-летний мужчина. Он злоупотреблял спиртным и был судим за воровство. Экспертиза установила, что мужчину задушили. Подозрение пало на его 84-летнюю мать. Силовики предполагают, что во время ссоры с сыном женщина задушила его веревкой.

7 марта было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Пенсионерке теперь грозит от шести до 15 лет лишения свободы.