В с. Приволжье смерть автомобилиста связывают с курением возле бензина

Днем 9 марта во дворе частного дома в с. Приволжье был обнаружен обгоревший труп 69-летнего мужчины.

На данный момент силовики считают самой вероятной версию о несчастном случае. Предположительно, мужчина переливал бензин из мотоблока в канистру, был при этом изрядно пьян, а потому закурил. Проявив неосторожность, он облился бензином, а зажженная сигарета стала причиной возгорания.

Проверка в связи с этим продолжается.