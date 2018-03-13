Молодые инженеры АО "Самаранефтегаз" победили в российском конкурсе

Стать "Инженером года" для молодых специалистов - значит получить признание, утвердиться в правильном выборе профессии.

Главные специалисты - отдела химизации производственных процессов Александр Винокуров и отдела управления проектами Дмитрий Фролов - из АО "Самаранефтегаз" недавно получили это признание, став победителями первого тура конкурса "Инженерное искусство молодых" в номинации "Нефтяная и газовая промышленность".

Оба знают технологии добычи, транспортировки и подготовки нефти и газа, организации поддержания пластового давления. Оба компетентны в решении технических, экономических и других вопросов нефтегазодобывающего производства, неоднократно становились победителями научно-технических конференций молодых специалистов ПАО "НК "Роснефть", награждены дипломами III степени во Всероссийском конкурсе Министерства энергетики РФ "Новая идея" за лучшую научно-техническую разработку среди молодежи предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса.

Но главное их отличие - увлеченность делом, рационализаторской и изобретательской работой. Дмитрий Фролов является автором, а также выступает в соавторстве в целом ряде рационализаторских предложений, которые уже внедрены в производство АО "Самаранефтегаз" и дают ощутимые результаты в проведении ремонтных работ и энергосбережении.

Александр Винокуров является автором рационализаторского предложения, которое касается создания устройства для ремонта действующего трубопровода без его отключения. На сегодняшний день изготовлен опытный образец для герметизации технологического отверстия под давлением от устройства холодной врезки без остановки трубопровода, проведены опытно-промышленные испытания, подтвердившие эффективность и работоспособность устройства.

Опыт участия в подобных смотрах у Александра и Дмитрия уже есть: они регулярно участвуют в различных профильных конкурсах, форумах и симпозиумах и всегда демонстрируют отличные результаты. Награды конкурса "Инженер года-2017" еще раз подтвердили высокий профессионализм специалистов одного из главных нефтедобывающего предприятия губернии.

Церемония награждения состоялась в конце февраля в Зале инженерной славы Российского союза научных и инженерных общественных объединений, где в торжественной обстановке Александру Винокурову и Дмитрию Фролову были вручены награды.

"Поддержка талантливых специалистов - одно из приоритетных направлений в работе компании. Мы стремимся к тому, чтобы инициативы наших сотрудников получили должное признание на производстве и служили отрасли. И эта работа дает результат", - отметил Николай Останков, главный инженер АО "Самаранефтегаз".

Конкурс проводится в двух версиях: "Инженерное искусство молодых" для специалистов в возрасте до 30 лет и "Профессиональные инженеры" для участников, имеющих не менее чем пятилетний стаж работы на инженерных должностях.