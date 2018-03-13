Директора самарского реабилитационного центра задержали за кражу денег пациента

Директора самарского частного реабилитационного центра задержали в связи с пропажей денег пациента, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Утром 30 декабря 2017 г. 48-летний потерпевший сообщил полицейским о краже. По словам мужчины, он страдает алкоголизмом и проходит курс реабилитации в этом частном центре. Несколькими днями ранее пациент отдал на хранение директору организации 20 тыс. рублей. А 30 декабря обнаружил, что деньги пропали.

Полицейские изъяли следы пальцев, опросили сотрудников центра и пациентов. Как выяснилось, доступ на территорию центра строго ограничен, а директор в тот день не появился на рабочем месте. Поэтому полицейские заподозрили его.

39-летнего мужчину задержали. Оказалось, что он имеет судимость за незаконный оборот наркотиков и не зарегистрирован в Самарской области. Подозреваемый сознался и рассказал полицейским, что украденные деньги успел потратить.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.