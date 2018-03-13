16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров будет голосовать в родной школе №132 Строительство скоростной железной дороги Самара - Курумоч - Тольятти обойдется в 7,5 млрд рублей Мост через Волгу около Тольятти может быть включен в транспортную стратегию России Дмитрий Азаров: "Мы занимаемся поисками инвестора для "Клиники сердца" Федеральные власти окажут поддержку в строительстве ледовой арены в Самаре

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО "КамАЗ"

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 486
Версия для печати

Во вторник, 13 марта, глава Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО "КамАЗ" Сергеем Когогиным. Стороны обсудили развитие автопрома: Сергей Когогин входит в совет директоров АвтоВАЗА, кроме того, холдинг "КАМАЗ" намерен развивать тольяттинскую компанию "Объединенные автомобильные технологии", собственником которой стал в начале этого года.

Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО "КАМАЗ" Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО "КАМАЗ"
Фото: Светлана Осьмачкина

В рабочем совещании приняли участие врио первого заместителя председателя областного правительства Виктор Кудряшов и и. о. министра промышленности и технологий Олег Волков.

Самарская область традиционно развивает кооперационные связи как с Республикой Татарстан, так и с крупными промышленными предприятиями региона. В частности, с ПАО "КАМАЗ" — в губернии активно работают дилерские и сервисные центры компании.

Дмитрий Азаров заметил, что областные власти заинтересованы в углублении это сотрудничества. Первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Как рассказал главе региона Сергей Когогин, ПАО "КамАЗ" 22 февраля стало владельцем 49% акций тольяттинского АО "Объединенные автомобильные технологии" (ОАТ), крупнейшего поставщика автокомпонентов для ПАО "АвтоВАЗ".

"У нашего предприятия сегодня наблюдается дефицит рабочей силы в Набережных Челнах. Мы прорабатываем варианты развития новых производственных площадок, в том числе за пределами Татарстана, с привлечением сотрудников соседних территорий. В основном речь идет о производстве автокомпонентов", — сообщил гендиректор КамАЗа.

Сергей Когогин добавил, что предприятие в планах ставит задачу увеличения годового оборота компании с 18 млрд руб. до 35-40 млрд рублей. Соответственно, КамАЗ заинтересован в развитии тольяттинской площадки.

В рамках совещания Сергей Когогин также представил Дмитрию Азарову методику работы предприятия с привлекаемыми активами.

Сотрудничество с ОАТ взаимовыгодно как для самого автозавода, так и для Самарской области. Для Тольятти остается актуальным вопрос создания новых рабочих мест и снижения зависимости экономики города от ПАО "АвтоВАЗ".

"Тольятти — город автомобилестроения, где есть высокопрофессиональные специалисты, обладающие всеми необходимыми компетенциями. Для областного правительства крайне важно создание новых рабочих мест, и мы готовы оказывать вам всю необходимую помощь", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона добавил, что полномочным представителем президента РФ в ПФО, правительством региона выстроена эффективная работа с поставщиками автокомпонентов для АвтоВАЗа, регулярно проводятся совместные конференции, где обозначаются принципы взаимодействия тольяттинского автогиганта с поставщиками.

Руководитель области выразил уверенность, что такая же работа будет выстроена и с КамАЗом.

Сразу после рабочей встречи с Дмитрием Азаровым Сергей Когогин и Олег Волков отправились в Тольятти, где на площадке ОАТ обсуждался процесс интеграции компании в структуру КамАЗа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Соларев 05 марта 2018 16:19 Женщины Самарской области принимают поздравления с 8 Марта

А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет

Мария Грамматина 21 февраля 2018 15:56 Дмитрий Азаров провел совещание с обманутыми дольщиками Самары и Тольятти

А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:38 В регионе формируют программу поддержки малых и средних городов

Может, хватит уже в Новокуйбышевске химии!? Сколько можно народ травить?

Dmitry Lakotsenin 19 января 2018 07:17 Концепцию музея на "даче со слонами" разработают к весне

Хорошее решение. Правда несколько затянуто.

Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 11:31 Дмитрий Азаров: "Новый глава Самары в первую очередь должен быть порядочным человеком"

Будем посмотреть. Улыбнуло.

Фото на сайте

В новом самарском госпитале "Мать и дитя" уже родилось трое детей

В новом самарском госпитале "Мать и дитя" уже родилось трое детей

Церемония открытия ледового дворца спорта «Роснефть Арена» в Новокуйбышевске

Церемония открытия ледового дворца спорта «Роснефть Арена» в Новокуйбышевске

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников ЖКХ

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников ЖКХ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1