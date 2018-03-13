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Операционный день для бизнеса в Промсвязьбанке стал еще длиннее

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Промсвязьбанк увеличил операционное время проведения платежей в интернет-банке и предложил новую услугу - "Платежи в послеоперационное время" для клиентов малого и среднего бизнеса. Теперь внешние переводы можно осуществлять до 20:50 по московскому времени.

"Сегодня самый ценный ресурс - это время. Поэтому теперь наши клиенты могут совершать операции до позднего вечера. А внутри банка - и вовсе круглосуточно", - прокомментировал Иннокентий Воловик, директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

В Промсвязьбанке действуют семь программ обслуживания для малого и среднего бизнеса, которые рассчитаны исходя из сферы деятельности, оборотов и возраста компании. Благодаря точному сегментированию каждый тариф способен полностью удовлетворить потребности бизнеса.

Узнать, какая программа подходит для вашего бизнеса, можно по ссылке.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года.

Гид потребителя

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